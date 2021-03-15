Göz Kapağı Estetiği Kimler İçin Uygun?

İlk göz kapakları yaşlanır

Cilt yaşlandıkça zaman içinde esnekliğini kaybeder. Esneklikteki bu azalma, yer çekimi kuvvetiyle birleşince yaşlanan derinin sarkmasına neden olur. Alt gözkapağındaki fazla deri katlanmalara ve kırışıklıklara neden olur. Üst göz kapağındaki fazlalıksa aşağı sarkarak gözleri hem işlevsel hem de estetik açıdan olumsuz yönde etkiler. Hatta yaşı ilerlemiş kişilerde göz kapağı sarkarak görüşü kısmen bloklayabilir, gözkapağı estetiği bu durumun tedavisinde de uygulanabilir.

Kimler için uygun?

Sağlıklı ve gerçekçi beklentileri olan herkes göz kapağı ameliyatı için uygun aday sayılabilir. Çoğunlukla 35 yaş ve üstü kişilerin tercih ettiği bir operasyon olsa da kişide genetik göz kapağı düşüklüğü ve şişkinliği varsa daha erken yaşlarda da uygulanabilir. Göz kapağı estetiği daha genç, yorgun olmayan bir bakış sağlar ve yüzünüzü güzelleştirir.

Cerrahi tekniklerle kalıcı tedavi

Gözkapağı estetik operasyonu eğer alt ve üst gözkapağına birlikte yapılıyorsa ortalama 2-3 saat sürer. Cerrahınız göz kapaklarınızın doğal çizgilerinden girerek fazla deri, yağ ve kas dokusununun bir kısmını alır. Alt gözkapağında ameliyat birkaç farklı teknik yardımıyla yapılabilir. Bu tekniklerin birinde cerrahınız alt gözkapağının içinden girerek yağ alır. Kesi izleri görünür değildir. Ameliyattan 1 -2 hafta sonraysa yapılan tekniğe bağlı olarak göz kapaklarınız normal görünümüne kavuşur.

Işık dolgusu ile ameliyatsız tedavi

Göz ve göz çevresi ile ilgili hastaların çok sayıda şikayeti olabilir. Bu sorunlar arasında kırışık, kaş düşüklüğü, göz altı morluğu, göz kapağı sarkmaları sayılabilir. Işık dolgusu ile üst ve alt göz kapağındaki estetik sorunlar da ameliyatsız teknikler ile çözülebilmektedir. Göz kapağı sorunlarını tedavi etmek için ışık dolgusundan faydalanılır. Özel içeriği göz kapağı bölgesindeki hacim eksikliğini tamamlayarak dokuların doğal pozisyonuna gelmesini sağlıyor. Ameliyatsız bir teknik olduğu için en fazla talep edilen estetik operasyonların başında yer alıyor.

Işık dolgusu, göz çevresi gençleştirme tedavisinde en çok kullanılan uygulamaların başında yer alıyor. Göz çevresindeki estetik sorunları gidererek yüzün daha genç ve daha enerjik görünmesine yardımcı oluyor.