Genital Estetik Kimlere Yapılabilir?

Genital estetik, vajina ve vajina ile ilişkili bütün dokuları içeren; yapısal ya da fonksiyonel deformiteleri düzeltmek için yapılan tüm ameliyat ve müdahaleleri içeriyor. Yapılan işlemler ile estetik kaygıları düzeltmenin yanı sıra, hastanın cinsel fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini de arttırmak amaçlanıyor.

Hastaya uygun olan teknikle karar verilip ameliyat planlanıyor

Genital estetik için başvuran hastalar daha çok sarkma, renk değişikliği gibi şikayetlerle başvuruyor. İkinci sıklıkla vajinoplasti (vajina daraltma operasyonu) isteniyor. Genellikle normal doğumlar sonrası ya da yaşla, bazen de yapısal olarak vajinada sarkma, bolluk hissi, ilişki esnasında ses gelmesi ve haz alamama şikayetleri ile başvuruluyor.

Bu hasta grubunda aynı zamanda idrar kesesinde ya da bağırsakların makata yakın kısmında da fıtıklaşma olabiliyor. Buna bağlı olarak da idrar kaçırma ya da gaz kaçırma şikâyetleri de olabiliyor. Bu şikâyetler de aynı ameliyat seansında tedavi edilebiliyor. Bunun dışında, yurt dışında yaygın olan ülkemizde yeni yeni talep oluşan klitoris bölgesinde duyarlılığı artırmak için yapılan hudoplasti, vajen içerisinde G noktasını büyütme, hyaluronik asit ve dolgu enjeksiyonları ayrıca genital PRP işlemleri popülarite kazanıyor.

18 yaşını doldurmuş her kadın estetik operasyonu olabilir

18 yaşını doldurmuş her kadın bu operasyonları olabiliyor. Doğumsal bir anatomik bozukluk mevcut ise daha erken yaşlarla ebeveyn onayıyla bu işlemler yapılabiliyor.