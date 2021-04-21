Genital Bölge Hijyeni Nasıl Sağlanmalı?

Genital temizlik nasıl yapılmalı?

Tuvalet sonrası temizlik mutlaka önden arkaya doğru yapılmalıdır. Temizlik yapıldıktan sonra genital bölge mutlaka kurulanmalıdır. Banyo yaptıktan ve havuza girdikten sonra da genital bölge mutlaka kurulanmalıdır. Pamuklu iç çamaşırları kullanılmalıdır. İç çamaşırları sık değiştirilmeli ve yıkandıktan sonra ütülenmelidir. Dar, sıkı ve bedene uygun olmayan iç çamaşırları ve pantolon giyilmemelidir. Kokusuz ve renksiz tuvalet kağıdı kullanılmalıdır. Vajinal duş, sabun, pudra ve sprey kullanımından kaçınılmalıdır.

Adet kanaması sırasında genital temizlik nasıl yapılmalı?

Kullanılan pedlerin kokusuz ve renksiz olmasına dikkat edilmelidir. Pedler sık değiştirilmelidir. Kullanılmamış pedler poşetlerinde veya temiz bir yerde kapalı tutulmalıdır. Açıkta duran ve kirli ellerinizle ellenen pedler mikrop taşıyarak enfeksiyonlara neden olabilir.

Belli bir cins ped kullanımından sonra kaşıntı, kızarıklık ve yanma gibi problemler olduğunda farklı bir ped denenerek sizde yakınmalara yol açmayan bir ürünü tercih edilmelidir. Bu dönemde yıkanmanızda hiçbir sakınca yoktur. Küvete sıcak su doldurarak yıkanmaktan kaçınmalısınız. En uygun olanı ayakta duş alınmasıdır.

Adet döneminde kötü kokulardan kaçınmak için fazla miktarda parfüm, kolonya vs. kullanmanın yararı yoktur. Özellikle genital bölgenize kolonya veya parfüm sürmekten ve kokulu pedler kullanmaktan kaçınmalısınız.

Dar, sıkı ve bedene uygun olmayan iç çamaşırları ve pantolon giyilmemelidir. Kokusuz ve renksiz tuvalet kağıdı kullanılmalıdır. Vajinal duş, sabun, pudra ve sprey kullanımından kaçınılmalıdır.

Sağlıklı vajina nasıl olmalıdır?

Sağlıklı bir genç kızda vajina, vajinal florayı oluşturan birçok mikroorganizma içerir. Normal vajinal salgılar kokusuz ve renksizdir. Cinsel aktivite, yaş, menstrual siklusun dönemi, genel sağlık durumu ve beslenme vajinal salgıda değişikliklere yol açabilir.

Vajinal florada yer alan mikroorganizmalar arasındaki denge bozulduğunda bu mikroorganizmalardan biri veya birkaçı fazla çoğalarak enfeksiyonlara yol açar. Vajinal enfeksiyonlarda vajinal salgının miktarı, rengi ve kokusu değişir. Genç kızlarda en sık mantarların yol açtığı enfeksiyonlar görülür.

Hangi durumlarda vajinal enfeksiyonlar daha sık görülür?

Genital bölgenin nemli kalması, dar ve sıkı iç çamaşırlarının giyilmesi, genital temizlik konusunda dikkat edilmemesi, vajinal duş, sprey gibi kimyasal maddeler içeren ürünlerin kullanılması, fazla kilolu olunması, şeker hastalığı, uzun süre antibiyotik kullanması vajinal mantar enfeksiyonlarının sık görülmesine yol açar. Kaşıntı ve hassasiyet, beyaz peynirimsi vajinal akıntı ve idrar yaparken yanma görülebilir.

Hijyenik kurallara dikkat edilerek bu enfeksiyonlardan korunmak mümkündür. Bu enfeksiyona ait yakınmalarınız olduğunda mutlaka hekime danışarak tedavi olmanız gerekir.