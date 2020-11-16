Gebeliği Fırsata Çevirebilirsiniz

Gebelik dönemi anne adaylarının fizyolojik ve psikolojik olarak değişimler yaşadığı keyifli fakat hassas bir dönemdir. Biz uzmanlar anne adaylarına bu dönemi fırsata çevirebileceklerini hemen her fırsatta belirtiyoruz. Çok fazla önerimiz olsa da, altını çizdiğimiz önemli 3 ana tavsiyemiz oluyor.

1-Spor yap

2-Sigarayı bırak

3-Sağlıklı beslen

Bu 3 ana tavsiye, aslında her insanın daha kaliteli bir yaşam sürdürmesi için uygulaması gereken tavsiyelerdir. Fakat konu gebelik olduğunda, anne adayları bunları kendilerinin yanında bir de karnındaki bebeklerinin yararı için uygulamalılar.

Gebelikte Sporun Faydaları Nelerdir?

Gebelik döneminde düzenli olarak spor yapmak;

-Fizik kondisyonunu sağlar,

-İskelet kaslarının tonusu, kuvveti ve esnekliğine katkı sağlar,

-Gebelik kramplarını azaltır,

-Postürü (fiziksel duruşu) destekler,

-Kilo yönetimine yardımcı olur,

-Diabet riskini azaltır,

-Dolaşımı hızlandırır,

-Varis ve tromboemboli riskini düşürür,

-Psikolojik iyilik hali sağlar,

-Uyku kalitesini artırır,

-Normal doğumu kolaylaştırır,

-Doğumdan sonra zinde bir vücutla bebek bakımının kalitesi artacaktır.

Gebelikte Aktivite Az Risklidir

Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (ACOG) bu konuda şu bilgileri veriyor. ‘Gebelikte fiziksel aktivite, az risklidir ve çoğu kadında yarar sağlamıştır. Ancak normal anatomik ve fizyolojik değişiklikler ve fetal gereksinimlere bağlı bazı değişiklikler gerekli olabilir.



Bir egzersiz programı tavsiye etmeden önce, hastanın egzersizden kaçınmak için tıbbi bir nedeni olmadığını gösteren kapsamlı bir klinik değerlendirme yapılmalıdır.

Komplikasyonsuz gebeliği olan kadınlar gebelik öncesinde, sırasında ve sonrasında aerobik ve dayanıklılık egzersizleri yapmaya teşvik edilmelidir.



Kadın doğum hekimleri tıbbi veya obstetrik (gebelik) komplikasyonları olan kadınlara hamilelik sırasında fiziksel aktivite katılımı üzerine önerilerde bulunmadan önce dikkatle değerlendirmelidir.

Hamilelik sırasında düzenli fiziksel aktivite, fizik kondisyonu sağlar, kilo yönetimine yardımcı olur, obez kadınlarda diabet riskini azaltır ve psikolojik iyilik halini artırır.

Egzersizin gebeliğe özgü sonuç ve etkilerini, en etkili davranışsal danışmanlık yöntemleri ve egzersiz optimal (ideal) yoğunluğu ve sıklığını netleştirmek için ek araştırma gerekir.



Maternal-fetal (anne-bebek) sağlık üzerine mesleki fiziksel aktivitenin etkilerini değerlendiren benzer çalışmalar, geliştirilmiş bir kanıt tabanı oluşturmak için gereklidir.

Bu Durumlara Dikkat Edin!

Tüm gebelerin %60’ından fazlası bel ağrısı yaşar. Karın ve sırt kaslarının güçlendirilmesi bu riski azaltabilir. Hareketsiz postür ve supin pozisyonu (sırt üstü sabit yatış pozisyonu) venöz dönüş (kalbe dönen kan miktarı) azalmasına ve hipotansyona yol açabileceğinden mümkün olduğunca kaçınılmalı.

Gebelikte ısı ayarı önemlidir. Egzersiz sırasında özellikle ısı stresine karşı fetusu korumak için;

-Gebeler bol su içmeli,

-Rahat, bol kıyafetler giymeli,

-Yüksek ısı ve nemden kaçınılmalı,

-Ortam ısısı ayarlanmalıdır.

Gebelikte fiziksel aktivite ve dehidratasyon (susuz kalma) uterus kontraksyonlarında (rahim kasılması) bir artış ile ilişkilendirilmesine rağmen, yorucu bir egzersizin erken doğum ya da doğuma neden olabileceğine dair sadece anektodal yayınlar vardır.

Yoğun Egzersizler, Hipoglisemi ve Yaralanmalar…

Gebelikte yüksek yoğunluklu veya uzun süreli egzersizler hipoglisemiye neden olabilir. Bu nedenle



Egzersiz öncesi yeterli kalori alımı sağlanmalı

Düşük veya orta yoğunluklu egzersizler (konuşma testi (konuşmada zorlanma)

Süre sınırlaması olmalıdır. (30-60 dk)

Gebelikte en yaygın spor yaralanmaları iskelet-kas sistemi ile ilgilidir ve büyük çoğunluğu (%80) alt ekstremite ödemi ve eklem gevşekliği şeklindedir.

Gebeler Egzersizi Hangi Durumda Bırakmalı?

Gebeler meydana gelebilecek olan bazı durumlarda, egzersiz yapmayı durdurmalıdır. Bu durumlar;

-Vajinal kanama

-Ağrılı kasılma

-Amniyotik sıvı gelmesi

-Dispne (solunum zorluğu)

-Baş dönmesi

-Baş ağrısı

-Göğüs ağrısı

-Dengenin bozulması

-Ciddi kas ağrısı

gibi durumlardır.