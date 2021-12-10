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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam>Fındık ezmesi kaç kalori? 100 gram fındık ezmesi besin değerleri ve kalorisi...
Sağlıklı Yaşam

Fındık ezmesi kaç kalori? 100 gram fındık ezmesi besin değerleri ve kalorisi...

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Fındık ezmesi kaç kalori? 100 gram fındık ezmesi besin değerleri ve kalorisi...

"Her insan fazla kilolarından kurtulmak için tükettiği gıdaların tamamına dikkat ediyor. Fındık ezmesi de tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Fındık ezmesi tüketen kişiler, kalorisini hesaplayarak bilgi sahibi olmak istiyor. 100 gram fındık ezmesi içerisinde bulunan kalori miktarları hesaplanmak isteniyor. Fındık ezmesi kaç kalori? 100 gram fındık ezmesi besin değerleri ve kalorisi hakkında detayları derledik."

Fındık ezmesi çok severek yenen gıdalar arasındadır. Fındık ezmesi her ne kadar sevilse de, besin değerleri yüksek bir besindir. Fındık ezmesi içerisinde 588 kalori bulunuyor.

 Fındık Ezmesi Kaç Kalori?

 Kalori miktarı yüksek olan besinler fazla kilo alımına neden olabiliyor. Kilolarına dikkat edenler tüketilen gıdaların kalorisini araştırıyor. Fındık ezmesi de çok araştırılan bir besin kaynağıdır. İçerisinde bulunan kalori miktarı çok merak ediliyor. 100 gram fıstık ezmesi içerisinde 588 kalori vardır.

 100 Gram Fındık Ezmesi Besin Değerleri ve Kalorisi

 100 gram fındık ezmesi içerisinde toplamda 588 kalori bulunuyor. Toplam yağ oranı ise 50 gramdır. 20 gram karbonhidrat bulunurken, 25 gram da protein bulunuyor.

 

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