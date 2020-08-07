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GeriBeslenme Önerileri Farklılık Arayanlara: İncir Tost!
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Farklılık Arayanlara: İncir Tost!
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Farklılık Arayanlara: İncir Tost!

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Farklılık Arayanlara: İncir Tost!
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"Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden incirin nefis ricotta peyniri ile uyumuna bayılacaksınız!"

İncir tost tarifi

Malzemeler:

1 dilim ekmek (damak tadınıza göre tahıllı, çavdar ya da beyaz ekmek kullanabilirsiniz)

¼ fincan ricotta peyniri

 1 adet taze incir (taze yoksa kuru incir de kullanabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı ceviz ya da badem

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Ekmeği kızartın ve peyniri sürün. İnciri dilimleyin ekmeğin üzerine yerleştirin.

İnce kıyılmış ceviz ya da bademleri serpin ve en son bal gezdirin. Afiyet olsun!

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