Farklılık Arayanlara: İncir Tost!
"Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden incirin nefis ricotta peyniri ile uyumuna bayılacaksınız!"
İncir tost tarifi
Malzemeler:
1 dilim ekmek (damak tadınıza göre tahıllı, çavdar ya da beyaz ekmek kullanabilirsiniz)
¼ fincan ricotta peyniri
1 adet taze incir (taze yoksa kuru incir de kullanabilirsiniz)
1 tatlı kaşığı ceviz ya da badem
1 tatlı kaşığı bal
Hazırlanışı:
Ekmeği kızartın ve peyniri sürün. İnciri dilimleyin ekmeğin üzerine yerleştirin.
İnce kıyılmış ceviz ya da bademleri serpin ve en son bal gezdirin. Afiyet olsun!