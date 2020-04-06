Evde Kaş Nasıl Alınır? Evde Kaş Alma Yöntemleri

KAŞ ALMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE...

Kaşlarınızın yeterince kalın olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Kaşlarınızın istediğiniz kaş şekli için yeterli olmadığını düşünüyorsanız üzülmeyin. Daha kalın ve gür kaşlar için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler var. Yatmadan önce, kaşlarınızın uzaması ve fazla çıkması için kaşlarınıza 3-5 dakika boyunca hint yağı, zeytinyağı veya badem yağı kullanarak masaj yapmayı deneyin. Sağlıklı bir beslenme de kılların büyümesini teşvik edecek ve köklerini güçlendirecektir.

YÜZ ŞEKLİNİZ İÇİN MÜKEMMEL KAŞ ŞEKLİNİ BULUN

Yüzünüz yuvarlaksa, olabildiğince yüksek bir kaş zirvesi oluşturmaya çalışın. Kaşın zirvesine düz bir çizgi izleyen bir kaş şekli arayın ve yuvarlak bir kaş şeklinden uzak durun. Bu yüzünüzü çok yuvarlak gösterecektir.

Kare bir yüz için, kavisli bir kaş şekli, yumuşak veya sert açılı bir şekil düşünün. İnce ve kısa kaş şekillerinden uzak durun.

Kalp şeklinde bir yüzü olan kadınlar, daha doğal bir görünüm oluşturduğu için düşük kemer ve yuvarlak kaş şekli yapabilirler. Çok kemerli bir kaştan kaçının, daha kısa kalp şeklinde bir yüze uzunluk katabilir.

Oval bir yüzünüz varsa, düz ve yumuşak açılı bir kaş şekli seçin. Bunlar dümdüz yukarı çıkmalı ve sonra yavaşça üstte kıvrılmalıdır.

KAŞ ŞEKİLLENDİRİRKEN

Kaşınızı şekillendirirken bakmanız gereken üç noktayı tanımlamak için 'kurşun kalem' yöntemini kullanın. Burnunuzun kenarı boyunca düz bir çizgiye bir kalem yerleştirin - bu kaşın başlangıcı (içi) olacaktır. Ardından, kalemi burnunuza ve göz bebeğinizin üzerine yerleştirin. Bu kemer ve kaşınızın en yüksek kısmı olacak. Şimdi kalemi, burun deliğinizin ucu ve gözünüzün dış kenarı aynı hizada olacak şekilde hareket ettirin - bu kaşınızın sonu.

EVDE KAŞ NASIL ALINIR?

Öncelikle doğru bir şekilde kaş almak için iyi ışık altında olduğunuzdan emin olun.

Cımbızı baş aşağı çevirin ve dikey olarak, burnunuz boyunca gözünüzün iç köşesine yerleştirin. Bir kalem kullanarak her kaştaki çalışma çizgisini işaretleyin. Burun köprüsündeki çizgilerin simetrik olup olmadığını kontrol edin. Aradaki kılları cımbızla alın.

Kaş kavisinizi belirleyin. Kaşın zirvesinin kaş kemiğinizin hemen altında olması gerekiyor. Bunu hesaplayıp fazla olan kılları cımbızla dikkatlice alın. Kuyruk ana kısımdan biraz daha ince olmalıdır.

Kaşın üstündeki alanı koparırken dikkatli olun, çok ileri giderseniz ve aşırı koparırsanız, kaş doğal olmayan ince görünecektir. Her birkaç cımbızdan sonra, daha tamamını görmek ve sonucu değerlendirmek için birkaç adım geri gidin ve aynaya bakın.

Kaşlarınızı taramak için özel bir fırça kullanın ve kaş çizgisinin üzerine yapışan tüyleri küçük bir çift kaş makası ile düzeltin.

Kızarıklığı, şişliği ve ağrıyı azaltmak için kaşlarınızın üzerine bir buz küpü uygulayın veya sonrasında cilt nemlendiricisi uygulayın.