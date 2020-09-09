Evde, İşte ve Sosyal Hayatta Su Tasarrufu Yapmanın 19 Yolu

Banyoda:

Birçoğumuzun istemeden suyun boşa gitmesine izin verebileceği banyodan başlayalım...

1. Daha kısa duş alın.

2. Düşük akışlı bir duş başlığına yatırım yapın .

3. Dişlerinizi fırçalarken veya tıraş olurken musluğunuzu kapatın.

4. Borularınızda sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

5. Tuvaletinizde sızıntı olup olmadığını kontrol edin (eğer tuvalet tankınıza bir miktar gıda boyası koyarsanız ve sifonu çekmeden çanağa sızarsa kolayca anlayabilirsiniz).

6. Halihazırda yoksa çift sifonlu bir tuvalet almayı düşünün.

Ve mutfakta:

7. Suyun altında yıkamak yerine meyve, sebzeleri ve bulaşıkları bir kabın içinde yıkayın

8. Musluğunuzun akışını ayarlamanıza izin veren bir musluk havalandırıcı edinin.

9. Bulaşık makinesine koyduğunuz bulaşıkları elde yıkamayın. Biraz fırçalamanız gerekiyorsa, 7 numaralı ipucuna bakın.

10. Bulaşık makinelerinden bahsetmişken, onları sadece tamamen doluyken çalıştırın (bu çamaşır makineniz için de geçerlidir).

Bahçede:

11. Buharlaşmayı önlemek için günün daha serin saatlerinde çimlerinizi veya bahçenizi sulayın.

12. Rüzgarlı günlerde sulamaktan kaçının.

13. Verandaları ve kaldırımları temizlemek için hortumunuzu kullanmak yerine, bir kova su ve süpürgeden yardım alın.

14. Bahçenizdeki yerel bitkiler ve çiçekler ikliminize daha iyi tepki verir ve daha az bakım gerektirir.

15. Bahçenizdeki bitkileri yeterince ayıklamak ve budamak, sulamanın daha etkili olmasına yardımcı olabilir.

16. Hortum ile arabanızı yıkamak 100 galon su israfına neden olabilir. Araba yıkamacıya götürmek daha tasarruflu olur.

Cüzdanınızla:

Su tasarrufu yapmayı düşünürken akılda tutulması gereken bir diğer faktör, paramızı nasıl harcadığımız veya daha doğrusu neye harcadığımızdır.

17. Üretim sırasında en çok su gerektiren yiyecekleri (biftek, hamburger, jambon, yumurta, soda, kahve, şarap, salata) alımınızı sınırlayın.

18. Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanın (benzin = su).

19. Bu kolay ipuçlarını paylaşarak çocuklarınızı ve iş arkadaşlarınızı dahil olmaya teşvik edin.