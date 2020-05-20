MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKişisel Bakım Evde Epilasyon ve Doğru Bilinen Yanlışlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Evde Epilasyon ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Kişisel Bakım

Evde Epilasyon ve Doğru Bilinen Yanlışlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde Epilasyon ve Doğru Bilinen Yanlışlar
Abone Olgoogle-news

"Yaz ayları geldi ve artık lazer dönemi bitti. Uzun süreli pürüzsüzlük için en etkili ama daha basit tüy alma yöntemi arayışına girdik. Bu süreçte lazer yapamıyoruz ve ağda da cildi esnettiği ve zarar verdiği için uzak duruyoruz. O nedenle şu an evde kendi kendimize yapabileceğimiz uzun süreli pürüzsüzlüğün anahtarı; epilasyon!"

Evde Epilasyon ve Doğru Bilinen YanlışlarTüm inovasyon projelerine kadınlar için neyin önemli olduğunu düşünerek başlayan Braun, tüy alma makineleri ailesine şimdi de flex’i kattı. Dünyanın ilk tam esnek başlıklı epilatörü olan Silk-épil 9 Flex, tüy alma alanında yeni standardı belirliyor. Braun, her kadının benzersiz hatlara ve çizgilere sahip olduğunun bilinciyle bedenimize ve hayat tarzımıza uyum sağlayacak şekilde yeni Silk-épil 9 Flex’i tasarladı. Silk-épil 9 Flex, yalnızca bir epilatör olmanın ötesine geçen, güzellik rutininize sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan ve daha azıyla çok daha fazlasını sunan çok amaçlı bir cihazdır. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

Fakat evde epilasyon yapma konusunda da doğru bildiğimiz birçok yanlış var. Epilasyonun batıklara sebep olduğunu düşünüp uzak duranlar olduğu gibi o batıkları iğne ile çıkarmaya çalışanlar da var maalesef.  

Aslında uzun süreli sonuç veren ve basit bir çözüm olan epilasyonu şu an kullanmanın tam zamanı. Epilasyonda doğru bildiğimiz yanlışları konuşalım ki uzun süreli pürüzsüzlük keyfini yaşayabilelim.

Örneğin en sık bilinen yanlışlardan birisi epilasyondan önce pudra kullanmak ve bölgeyi kurutmaya çalışmak. Bazıları buna ek olarak epilasyon öncesi ağrı kesici krem ya da jel de sürebiliyor. Fakat bunların hiçbirine gerek yok.

Epilasyon yapacağınız bölgeyi kurutmaya gerek yok çünkü Braun Silk-epil 9 Flex’i hem ıslak hem de kuru şekilde kullanabiliyorsunuz. Hassas bir cilde sahipseniz krem veya jel kullanmadan %100 su geçirmez bu ürünü banyoda veya duşta ılık suyla rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bir diğer doğru bilinen yanlış ise batıkları iğneyle çıkartmaya çalışmak. Bu gerçekten cildinize ciddi zarar veren bir uygulama, kesinlikle yapmamalısınız. Burada önemli olan doğru ürün ve doğru uygulamayla cildinizdeki batıkları en aza indirmek olmalı. Esnek başlıklı ilk epilatör Braun Silk-epil 9 Flex sayesinde batıklarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Mevcut olan batıklar için ise ürünün peeling etkisi yaratan ve aynı zamanda batık tüyler için de kullanabileceğiniz derin eksfoliasyon fırçasıyla epilasyondan önce vücudunuzu temizlerseniz zaten ciddi oranda batıkların önüne geçmiş olacaksınız.

Bir de bu temizleme sırasında yani duşta yaptığımız bir diğer yanlış da çok sert bir şekilde cildimizi keselemek. Belki bu çoğumuzda çok temizlenmiş ve arındırmış hissi yaratıyor olabilir fakat derimize gerçekten zarar veriyoruz. Bu sert keseler yerine Braun Silk-épil 9 Flex’in batık tüyler için de kullanabileceğiniz derin eksfoliasyon fırçasıyla cildinizi sağlıklı bir şekilde arındırabilir be ışıltılı bir cilde sahip olabilirsiniz.

Silk-épil 9 Flex’in içerisinde çeşitli aksesuarları var bunlardan bir diğeri de tıraş başlığı. Tıraş başlığı ile bikini bölgesi gibi hassas bölgelerinizi tıraş edebilirsiniz. Başlıkta bulunan iki uzun tüy düzeltme tarağı ile kusursuz düzeltme yapabilirsiniz.

Silk-épil 9 Flex’in her ihtiyaca uygun olarak hazırlanmış farklı paketleri içerisinden kendize en uygun olanı seçebilir ve cihaz ile birlikte gelen aksesuarlar ile cilt bakım ihtiyaçlarınıza en uygun kombinasyonu seçip uygulayabilirsiniz. İster epilasyona yeni başlamış ister deneyimli bir profesyonel olun, ister tüylerinizi almak ister kırpmak isteyin, her türlü tüy alma ihtiyacınıza uygun bir ürünü mutlaka bulacaksınız.

Sponsorlu İçerik

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi