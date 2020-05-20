Evde Epilasyon ve Doğru Bilinen Yanlışlar

Fakat evde epilasyon yapma konusunda da doğru bildiğimiz birçok yanlış var. Epilasyonun batıklara sebep olduğunu düşünüp uzak duranlar olduğu gibi o batıkları iğne ile çıkarmaya çalışanlar da var maalesef.

Aslında uzun süreli sonuç veren ve basit bir çözüm olan epilasyonu şu an kullanmanın tam zamanı. Epilasyonda doğru bildiğimiz yanlışları konuşalım ki uzun süreli pürüzsüzlük keyfini yaşayabilelim.

Örneğin en sık bilinen yanlışlardan birisi epilasyondan önce pudra kullanmak ve bölgeyi kurutmaya çalışmak. Bazıları buna ek olarak epilasyon öncesi ağrı kesici krem ya da jel de sürebiliyor. Fakat bunların hiçbirine gerek yok.

Epilasyon yapacağınız bölgeyi kurutmaya gerek yok çünkü Braun Silk-epil 9 Flex’i hem ıslak hem de kuru şekilde kullanabiliyorsunuz. Hassas bir cilde sahipseniz krem veya jel kullanmadan %100 su geçirmez bu ürünü banyoda veya duşta ılık suyla rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bir diğer doğru bilinen yanlış ise batıkları iğneyle çıkartmaya çalışmak. Bu gerçekten cildinize ciddi zarar veren bir uygulama, kesinlikle yapmamalısınız. Burada önemli olan doğru ürün ve doğru uygulamayla cildinizdeki batıkları en aza indirmek olmalı. Esnek başlıklı ilk epilatör Braun Silk-epil 9 Flex sayesinde batıklarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Mevcut olan batıklar için ise ürünün peeling etkisi yaratan ve aynı zamanda batık tüyler için de kullanabileceğiniz derin eksfoliasyon fırçasıyla epilasyondan önce vücudunuzu temizlerseniz zaten ciddi oranda batıkların önüne geçmiş olacaksınız.

Bir de bu temizleme sırasında yani duşta yaptığımız bir diğer yanlış da çok sert bir şekilde cildimizi keselemek. Belki bu çoğumuzda çok temizlenmiş ve arındırmış hissi yaratıyor olabilir fakat derimize gerçekten zarar veriyoruz. Bu sert keseler yerine Braun Silk-épil 9 Flex’in batık tüyler için de kullanabileceğiniz derin eksfoliasyon fırçasıyla cildinizi sağlıklı bir şekilde arındırabilir be ışıltılı bir cilde sahip olabilirsiniz.

Silk-épil 9 Flex’in içerisinde çeşitli aksesuarları var bunlardan bir diğeri de tıraş başlığı. Tıraş başlığı ile bikini bölgesi gibi hassas bölgelerinizi tıraş edebilirsiniz. Başlıkta bulunan iki uzun tüy düzeltme tarağı ile kusursuz düzeltme yapabilirsiniz.

Silk-épil 9 Flex’in her ihtiyaca uygun olarak hazırlanmış farklı paketleri içerisinden kendize en uygun olanı seçebilir ve cihaz ile birlikte gelen aksesuarlar ile cilt bakım ihtiyaçlarınıza en uygun kombinasyonu seçip uygulayabilirsiniz. İster epilasyona yeni başlamış ister deneyimli bir profesyonel olun, ister tüylerinizi almak ister kırpmak isteyin, her türlü tüy alma ihtiyacınıza uygun bir ürünü mutlaka bulacaksınız.

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