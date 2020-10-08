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Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Ev Yapımı Kahveli Peeling Tarifi

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Ev Yapımı Kahveli Peeling Tarifi
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"Cildinizde hızlı bir parlaklık artışı istiyorsanız cildinize bir miktar kafein vermelisiniz. Kahve cildinize nazikçe peeling yaparken birçok gençleştirici özelliği de vardır. Kahve peelingi ile cilt anında canlanır, diri ve parlak görünür. İşte evde kolayca yapabileceğiniz ev yapımı kahveli peeling tarifi..."

Tarif:

  • 1/2 su bardağı taze çekilmiş kahve
  • 1/2 su bardağı yoğurt veya süt
  • 1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Taze çekilmiş kahve, yoğurt ya da süt (evinizde hangisi varsa) ve balı bir kasede iyice karıştırın.

Karışımı cildinize nazikçe sürün.

15 dakika cildinizde bekletin.

Ardından ılık suyla durulayın.

Nazikçe kuruladıktan sonra cilt tipinize uygun nemlendiricinizi sürün. 

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Cilt yatıştıran havuç serumu tarifiSoğuk havalarda cildimiz hızlı kurur ve çatlar. Eğer cildiniz fazla hassas ise havaların etkisiyle kızarıklıklar ve tahrişler meydana gelebilir. Vereceğimiz ev yapımı havuç serumu tarifi ile cildinizi nemlendirirken aynı zamanda yatıştırabilirsiniz.Daha fazlası için sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın:
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