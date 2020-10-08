Ev Yapımı Kahveli Peeling Tarifi

Tarif:

1/2 su bardağı taze çekilmiş kahve

1/2 su bardağı yoğurt veya süt

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Taze çekilmiş kahve, yoğurt ya da süt (evinizde hangisi varsa) ve balı bir kasede iyice karıştırın.

Karışımı cildinize nazikçe sürün.

15 dakika cildinizde bekletin.

Ardından ılık suyla durulayın.

Nazikçe kuruladıktan sonra cilt tipinize uygun nemlendiricinizi sürün.