Süt İle Yapabileceğiniz 9 Maske Tarifi

Süt sağlığa olduğu kadar cilt için de oldukça faydalı bir besin. Bu muhteşem besini evde cilt maskesi yaparken kullabilirsiniz. İşte size süt ile yapabileceğiniz 10 maske tarifi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Cilt beyazlatan süt maskesi
Malzemeler:
1 çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı bal
1 yemek kaşığı yoğurt
Yarım limonun suyu
Yapılışı:
Süt, bal, limon suyu ve yoğurdu karıştırın. Cildinize elinizle yavaşça yayarak sürün. Maskeyi 30 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın ve cildi nemlendirin. Cildinizi havlu ile bastırarak silmeyin. Özellikle limon suyu gibi asit içeren maskeler cildi hassaslaştırır.
Cilt beyazlaştırıcı etkisinin az olduğunu düşünüyorsanız bir sonraki sefere sütü azaltıp limon suyunu artırabilirsiniz.
Her türlü doğal tarif veya güzellik ürünü denerken önce bileğinizin içi gibi vücudun daha dayanıklı bir bölgesinde denemeyi unutmayın.
2
Abone Ol
Canlandırıcı süt maskesi
Malzemeler:
3 yemek kaşığı süt
3 yemek kaşığı bal
1 fincan yulaf
Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırarak macun kıvamında bir karışım elde edin. Temizlediğiniz yüzünüze bu maskeyi uygulayın ve parmak uçlarınız ile masaj yapın. Yüzünüzü birkaç dakika sonra ılık su ile durulayın.
3
Abone Ol
Rahatlatıcı temizleme losyonu
Malzemeler:
1 adet papatya çayı paketi
2 yemek kaşığı bal
1 ufak boy salatalık
1 yemek kaşığı süt
Yapılışı:
Bir fincan papatya çayı hazırlayın ve soğumaya bırakın. Dilimlediğiniz salatalıkların çatal yardımıyla suyunu çıkarın. Bal ve sütü salatalık suyuna ilave edin. Elde ettiğiniz losyonu pamuk yardımıyla yüzünüze sürün. Ardından yüzünüzü soğuyan papatya çayı ile yıkayın.
4
Abone Ol
Saç düzleştirici süt maskesi tarifi
Malzemeler:
Yarım su bardağı süt
1 çay kaşığı bal
1 adet muz
Püskürtmek için spreyli bir şişe
İnce uçlu tarak
Yapılışı:
Spreyli bir şişe içerisine süt ve balı koyun, iyice çalkalayın. Başka bir kasede muzu püre haline getirin ve daha sonra bal ile süt karışımına ilave ederek güzelce karıştırın.
Tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olduktan sonra şişedeki karışımı saçınızın tamamına püskürtün ve tarayın. Yaklaşık 20 dakika bekletin ve doğal bir şampuan ile yıkayın. Saçlarınızı kurumaya bıraktığınızda dalgalı ve kıvrımlı yerlerin düzleştiğini fark edeceksiniz.
5
Abone Ol
Hindistan cevizi sütü maskesi
Malzemeler:
Yarım su bardağı Hindistan cevizi sütü
Bir tutam safran
Yapılışı:
Hindistan cevizi sütü içerisinde bir tutam safranı kaynatın. 5 dakika boyunca kaynayan sütü kenara alarak soğumasını bekleyin. Soğudukça kıvam almaya başlayan maskenizi yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 10 dakika kadar suratınızda kalan maskeyi ılık su yardımıyla temizleyin.
6
Abone Ol
Cilt parlatıcı süt maskesi
Malzemeler:
3 tatlı kaşığı meyan kökü tozu
1 yemek kaşığı süt
Yapılışı:
Meyan kökü tozunu ve sütü cam bir kasede macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Macun kıvamı olmadıysa, malzemelerden bir miktar daha ilave edebilirsiniz.
Karışımı temiz cildinize ve boynunuza sürün, 30 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın.
7
Abone Ol
Sütlü ballı maya maskesi
Malzemeler:
1 tatlı kaşığı yaş maya
1 tatlı kaşığı bal
1 yemek kaşığı süt ya da yoğurt
Yapılışı:
Tüm malzemeleri krem kıvamına gelecek şekilde iyice karıştırdıktan sonra cildinize aşağıdan yukarı hareketlerle yavaşça sürün. Maskenin iyice kurumasını bekledikten sonra önce ılık su yardımı ile masaj yaparak maskeyi temizleyin.
8
Abone Ol
Işıltılı bir cilt için: Badem sütü maskesi
Malzemeler:
1 fincan öğütülmüş kahve çekirdeği
½ fincan şekersiz kakao tozu
1 bardak şekersiz badem sütü
1 yemek kaşığı limon suyu (kuru cildiniz varsa, zeytinyağı veya badem yağı ile değiştirin)
1 yemek kaşığı bal (fazladan yağlı veya akne eğilimli ciltler için, bal yerine ek limon suyu kullanın)
Yapılışı:
Kahveyi derin bir kasede kakao tozu ile karıştırın. Sütü ekleyin ve bir macun oluşana kadar karıştırın. Daha kıvamlı koyu bir macun için daha az süt kullanabilirsiniz. Ardından limon suyu ve balı ekleyin. Karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika kadar kurumasını bekleyin ve durulayın.
9
Abone Ol
Keçi sütü maskesi
Malzemeler:
2 çay kaşığı keçi sütü
1 çay kaşığı gram unu
1 çay kaşığı kabartma tozu
Yapılışı:
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Yüzünüzde kuruyana kadar bekleyin. Soğuk suyla hafifçe yıkayın.