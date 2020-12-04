Eski güzellik ürünlerinizi atmayın, geri dönüşüme yollayın!

Son zamanlarda geri dönüşüm konusunda oluşturulan hassasiyet sayesinde, şirketler yalnızca daha sürdürülebilir uygulamaları benimsemeye başlamakla kalmıyor, aynı zamanda ürünlerinizi geri dönüştürmek için çeşitli seçenekler de sunuyor. Bu da onları çöpe atmak zorunda olmadığınız anlamına geliyor. Ayrıca, gittikçe daha fazla güzellik ürünü, geri dönüştürülme olasılığı daha yüksek olan ve çevreye daha duyarlı olan cam ve metal içinde paketleniyor.

Ne yazık ki plastikler ne kadar küçük parçaya bölünürse bölünsün asla tam olarak doğaya karışmaz. Sonuç olarak, gezegendeki birçok ruj tüpü ne olursa olsun, bir şekilde her zaman burada olacak.



Eski güzellik ürünleri nasıl geri dönüştürülür

İlk olarak, hangi güzellik ürünlerinizin geri dönüşüme uygun olduğunu bilmek önemlidir. Bunun için, ambalaj üzerinde geri dönüşüm sembolünü aramanız gerekiyor. Döngünün üzerinde 1 veya 2 numara varsa, malzemeniz herhangi bir geri dönüşüm kutusuna atılabilir demektir.

Ardından, ürünlerinizin bileşenlerini düşünün. Aynı anda cam, kağıt, plastik içeren malzemelerin, geri dönüştürülmeleri zorlaşabilir. Ayrıca, spreyler, damlalıklar ve pompalar da genellikle geri dönüştürülemez.

Neyse ki, bazı güvenilir güzellik markaları kendi geri dönüşüm programlarını sunmaya başladı, hatta bazıları boş ruj tüplerinizi veya fondöten şişelerinizi getirdiğiniz için indirim puanlarıyla sizi ödüllendiriyor. Elbette en sürdürülebilir seçim, satın aldığınız ve tükettiğiniz ürün miktarını azaltmaktır. Böylece doğaya ve kendimize daha özverili bireyler haline gelebiliriz.