Elma suyu nasıl yapılır, sıkılır ve hazırlanır? Elma suyu konsantresi yapımı ve tarifi

Elma suyu bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli içeceklerden bir tanesidir. Elma suyu yapmak için öncelikle elmanın cinsini belirlemek gerekir. Ayrıca elma suyuna konulacak şekerin de doğru belirlenmesi önemlidir.

Elma Suyu Nasıl Yapılır?

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen elma suyunun içerisinde yüksek oranda lif bulunmaktadır. B3 ve E vitamini içeren elma suyu potasyum açısından da zengindir. Hazır olarak satılan elma sularının yerine evde sağlıklı elma suları hazırlanabilir. Özellikle taze ve fresh bir tat isteyen kişiler elmaları iyice yıkayıp çekirdeklerini çıkardıktan sonra elmaları dilimlerler. Elma dilimleri katı meyve sıkacağına atılarak sularının çıkması amaçlanır. Çıkan elma suyu bir bardağa konularak servis edilir. En kolay elma suyu yapımı budur. Sıkılan elma sularına şeker atma ihtiyacı da doğmaz.

Elma Suyu Nasıl Sıkılır ve Hazırlanır?

Elma suyunun birbirinden farklı yapım şekli bulunmaktadır. En basit şekilde elma suyu yapmak isteyenler temizlenen ve ayıklanan elmaları katı meyve sıkacağından geçirebilirler. Farklı bir elma suyu tarifi isteyenler ise elmaları kaynatabilirler. Öncelikle elmalar yıkandıktan sonra çekirdekleri ayıklanır. Daha sonra ise elmalar küp şeklinde doğranır. Tencereye alınan elmaların üzerine bir adet limon dörde bölünerek eklenir.

Elma ve limonun üzerine yaklaşık 2 litre kadar da su eklenir. Elmalar tencerede 30 dakika kadar kaynatılır. Altıe kapatılan elmalara şeker eklenir. Elmalar bu aşamada 10 dakika kadar dinlenmeye bırakılır. Soğuyan elma suyu süzgeçten geçirilir. İsteyen bu şekilde tüketir. İsteyen ise tülbentten ikinci defa geçirerek daha berrak bir elma suyu elde edebilir.

Elma Suyu Konsantresi Yapımı ve Tarifi

Konsantre elma suyu rahatlıkla yapılabilir. Önemli olan doğru adımların uygulanmasıdır. Elma suyu yaparken yeşil ve ya kırmızı elmalar alınır. Elmalar yıkanıp temizlendikten sonra katı meyve sıkacağından geçirilir. Hazırlanan elma püresi tel süzgeç yardımı ile iyice sıkılır. Ayrıca tülbent de kullanılabilir. Elde edilen elma suyu kısık ateşte koyulaşana kadar iyice kaynatılır. Ayrıca isteğe bağlı olarak elma suyunun içerisine şeker de eklenir. Böylece elma suyu da hazırlanmış olur.

Elma Suyunun Faydaları Nelerdir?

Yapımı oldukça kolay olan elma suyunun birbirinden önemli faydaları bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendiren elma suyu aynı zamanda B3 ve E vitamini de içermektedir. Bol miktarda pektin içeren elma suyu kan şekerini daima kontrol altında tutar. Yapılan araştırmalara göre elma suyunun baş ağrılarına da iyi geldiği bilinmektedir.

Elma suyu böbreklerin temizlenmesini sağlarken kolesterolü de düşürmesi ile biliniyor. Ayrıca elma suyu gut ve mide rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Elma suyu düzenli tüketildiğinde pek çok hastalıktan koruyor. Ayrıca elma suyunun akciğer kanserine yakalanma riskini azalttığı da biliniyor. Elma suyu tansiyonun yükselmesinin de önüne geçen mucizevi bir içecek olarak bilinmektedir.

Günümüzde en çok tüketilen meyve sularından birisi de elma suyudur. Tam bir şifa deposu olan elma suyu evde de kolay bir şekilde hazırlanabilir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren elma suyu kansere karşı da savaşmaktadır. Herkes için tam bir mucizevi içecek olan elma suyu büyüme çağındaki çocukların gelişimlerine de önemli bir katkı sağlamaktadır. Her gün düzenli olarak tüketilen elma suyu vücudu da zararlı bakteri ve virüslere karşı etkili bir biçimde koruyabilir. Elma suyu evde de kolaylıkla hazırlanır.