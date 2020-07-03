Elektroakupunktur İle Bölgesel İncelme

Akupunkturun kilo vermeye etkisi

Araştırmalar, akupunktur geleneksel kilo verme yöntemleri ile birleştirildiğinde, hastaların daha fazla kilo verdiğini göstermiştir. Aşırı kilo sorununda, 1-3 akupunktur seansı, insanların ideal kilo verme hedeflerine ulaşmalarına güvenli ve etkili bir şekilde yardımcı olabilir.

Elektroakupunktur ile bölgesel incelme

Elektroakupunktur, belirli vücut noktalarına veya “enerji yollarına” çok ince, steril iğnelerin batırılmasını ve iğneler arasından hafif bir akım geçirilmesini içerir. İşlemde tedavi noktasına bir iğne ve yakınlarına başka bir iğne yerleştirir. İğneler doğru derinliğe yerleştirildikten sonra, akupunktur uzmanınız iğneleri özel bir elektroakupunktur makinesine bağlamak için elektrotlar kullanır. Elektrotlar takıldıktan sonra cihaz çalıştırılır. Elektroakupunktur makineleri ayarlanabilir akım ve voltaj ayarlarına sahiptir. İlk başta düşük voltajlar ve frekanslar kullanılır, ardından ihtiyacınıza göre akupunktur uzmanınız tedavi sırasında akımın frekansını ve voltajını ayarlar. Elektrik akımı iki iğne arasında dönüşümlü olarak titreşir. Genel olarak bir seans 10 ila 20 dakika arasında sürebilir. İşlem bölgedeki hücreleri aktif hale getirerek, depolanan yağların erimesine yardımcı olur. Bu sayede erimesi zor yağların eritilmesini sağlar.

Elektroakupunktur, hormonların ve nörotransmiter seviyelerinin doğal dengesini sağlamak için zararlı nörokimyasalları bloke ederek nöroendokrin sistemini etkiler. Ortaya çıkan endorfin salınımı stresi azaltmaya yardımcı olur, bu da aşırı yeme dürtüsünün önlenmesine yardımcı olur.

Tüm akupunktur tedavilerinin tecrübeli bir akupunktur uzmanı tarafından yapılması gerekir. En iyi sonuçlar için, bu tedaviler düşük kalorili diyet ve uygun fiziksel egzersiz ile birleştirilmelidir.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Figen Atak