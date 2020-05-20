Düzenli Spor Yapan Erkeklerin Bebekleri Daha Sağlıklı

Çiftlerin bebek sahibi olmayı düşünmeye başladıkları andan itibaren en az 3 ay hazırlık yapmaları gerekiyor. Bu hazırlık döneminde sadece anne adaylarının değil, baba adaylarının da sperm kalitesini artırmaya yönelik tedavileri büyük önem taşıyor. Özellikle beslenmenin önemi çok daha fazla ancak her şeyin bütün olarak ele alınması gerekiyor.

Baba adayları da gebelik için hazırlanmalı

Son yıllarda gebelik üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarında, baba adaylarının sadece sperm üretmesinin değil, sağlıklı sperm üretmesinin önemli olduğu belirtiliyor. Baba adayının yaşının ötesinde fit ve sağlıklı olması spermin yumurtayı dölleyebilmesi, spermde DNA hasarının en aza indirgenmesi ve elde edilecek embriyo kalitesi açısından büyük önem taşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda da obezite sınırında olan baba adaylarında metabolik olarak çok ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu durum dünyaya gelecek bebeklerin ileriki yıllarında diyabet olma olasılığını tetikliyor ve ne yazık ki obeziteye eğimli olarak dünyaya gelmeleri ihtimali de artıyor.

Sağlıklı bebekler için sağlıklı ebeveynler olmalıyız

Sağlıksız olma döngüsünü kırmak bizim elimizde. Ancak bu şekilde gelecek nesilleri de doğru gen ekspresyonu, yani epigenetik ile sağlıklı olmak üzerine programlayabiliriz. Anne ve baba adaylarına 'Gebelik Öncesi Hazırlık Tedavi Programı' ile kişiye özel tedaviler planlayarak bu süreçte takip eden uzmanlar, anne ve baba adaylarına eşit şekilde zaman ayırarak, tıbbi anlamda tüm değerlendirmelerinin yapılması gerektiğini belirtiyor. Hem anne adayı hem de baba adayının sağlıklı beslenmesi, spor yapması ve gebelik öncesi hazırlık konusunda diğer tüm faktörleri eşit şekilde paylaşması gerekiyor. Ancak bu şekilde sağlıklı bir embriyo için gerekli olan bir yumurta ve bir sperm hazırlanabiliyor.

Tekrarlayan düşüklerin önüne geçmek mümkün

Gebelik öncesinde yapılacak hazırlık tedavilerinde özellikle beslenme ve spor, erkeklerin spermlerinde olabilecek DNA hasarlarını en aza indirmesi, kadınlarda yumurta kalitesini artırması sonucu sağlıklı embriyolar elde edilmesini ve bu sayede tüp bebek tedavilerinde yaşanan başarısızlıkların ve tekrarlayan düşüklerin de önüne geçebiliyor.