Domates suyu nasıl yapılır ve hazırlanır? İçmelik domates suyu tarifi ve yapımı

Domates suyu yapmak aslında oldukça kolay bir tarif olarak bilinmektedir. Domatesin lezzetli olduğu yaz aylarında yapılan domates suyunu kış aylarında da tüketmek için muhafaza etmek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda içmek için de domates suyu yapmak mümkündür.

Domates Suyu Nasıl Yapılır ve Hazırlanır?

Domates, hem oldukça lezzetli hem de besin değeri oldukça yüksek olan bir besindir. Yaz aylarında bol bir şekilde bulunan domateslerden domates suyu yaparak kış aylarında da tüketmek mümkün olmaktadır. Domates suyu yapmak için öncelikli olarak bir tencerenin içerisinde su kaynatmak gerekir.

Suyu kaynattıktan sonra ise domateslerin kaynar suyun içerisine atılması gerekir. Kaynar suyun içerisinde domatesler bir kaç dakika bekletildikten sonra alınır. Sonrasında ise soğuk suyun içerisine atılır. Sonrasında ise domateslerin üzerine bir çizik atarak kolay bir şekilde kabuklarını soyabilirsiniz. Kabukları soyulan domatesleri ise mutfak robotunun içine atarak çekmeniz gerekir. Sonrasında ise anında tüketebileceğiniz gibi cam kavanozlara koyarak daha sonra tüketmek için de saklayabilirsiniz.

Çiğ domates suyu yapmak için uygulanan farklı teknikler bulunmaktadır. Kabuklarını soyduğunuz domatesleri, katı meyve sıkacağının içerisine koyarak da kolay bir şekilde domates suyu elde edebilirsiniz. El de ettiğiniz domates sularının içerisine isteğe göre atabileceğiniz taze baharatlar ile de lezzetlendirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Domates suyunu hazırlamak oldukça kolaydır. Tek yapmanız gereken domatesin kabuklarını soyduktan sonra bir katı meyve sıkacağı yardımı ile domateslerin suyunu sıkmaktır. Katı meyve sıkacağı olmayan kişiler ise domates suyunu yapmak için mutfak robotunu kullanmayı tercih edebilirler. Her iki şekilde de lezzetli bir domates suyu hazırlamak mümkün olmaktadır. Ancak kış aylarına saklamak için domatesin kaynatılması gerekmektedir.

İçmelik Domates Suyu Tarifi ve Yapımı

Domates suyu oldukça lezzetli içecekler arasında yer almaktadır. Domates suyunu seven kişiler için uygulayabilecekleri çeşitli yöntemlerin olduğunu söylemek mümkündür. Domates suyu yapmak için elinizde ki imkanlara göre; mutfak robotu, blender veya katı meyve sıkacağı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Hangi yöntemi tercih edecek olursanız olun öncesinde domateslerin kabuklarını soymak için bir işlem gerçekleştirmeniz gerekecektir. Domateslerin kabuklarını soymak için ise kaynar suyun içerisinde beklettikten sonra kolay bir şekilde soyma işlemini gerçekleştirmeniz mümkün olmaktadır.

Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra ise isterseniz bir mutfak robotunun içerisinde atarak domates suyu elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kabukları soyulan domatesleri bir blender yardımı ile çektikten sonra bir süzgeçten geçirerek de içmelik domates suyu elde edebilirsiniz. İçmelik domates suyu yapmak için aynı zamanda katı meyve sıkacağından da faydalanmak tercih edilebilir.

Domatesleri yaptığı an tüketmek istemeyen ve kış aylarına da saklamak isteyen kişilerin ise konserve olarak domates suyunu saklaması mümkündür. İçi su ile dolu bir tencerenin içerisine atılan domatesleri biraz kaynadıktan sonra başka bir tencereye alarak blender yardımı ile çekebilirsiniz. Çektiğiniz domatesleri ise sıcak bir şekilde cam kavanozlara doldurarak sıcakken kapağını kapatmanız ve ters çevirmeniz gerekir. Bu şekilde domates suyu konserveleri hazır demektir.

Hazırlanan domates suyu konserveleri ile uzun ömürlü ve istediğiniz zaman tüketebileceğiniz organik domates suları elde edebilirsiniz. Hazırladığınız domates suyunu hem içmek için hem de yemeklerde ve çorbalarda kullanmayı da tercih edebilirsiniz.