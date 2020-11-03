Disleksili Bireylerin Yüzde 80'i Normal veya Üstün Zekalı!
"Uluslararası Disleksi Derneği’nin verilerine göre, dünya çapında 700 milyon disleksili birey bulunuyor. Bilinenin aksine disleksinin bir zeka geriliği olmadığını söyleyen Türkiye Disleksi Vakfı Başkanı Elif Yavuz “Yüzde 80’inin üstün zekalı olduğu bu kişiler, doğru yönlendirildiğinde toplumda iz bırakan bireyler oluyorlar” dedi."
Dünya genelinde her 5 çocuktan biri disleksi. Türkiye’de resmi olarak bir tarama yapılmasa da özel araştırmalarda elde edilen verilere göre 20 bini aşkın dislektik çocuk bulunuyor. Topluma disleksili bireyler hakkında oldukça yanlış bir kanı hakim. Oysa disleksi bir engel değil tam anlamıyla bir hediye.
Dislektik bireylerin yaklaşık yüzde 80’i üstün zekalı ve bu kişiler doğru yönlendirildiğinde toplumda iz bırakan bireyler oluyorlar. Tıpkı disleksili olan Einstein, Agahta Christie ya da Walt Disney gibi. Dünya ve sanat tarihine yön veren bireylerin içinde de çok fazla dislektik isim var.
Bu kişiler engelli değil sadece öğrenme biçimleri farklı. Farklılıkları da eğer doğru zamanda fark edilir ve yönlendirilirse toplumun gıpta ettiği isimler arasına adlarını yazdırabiliyorlar.