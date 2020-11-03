Disleksili Bireylerin Yüzde 80'i Normal veya Üstün Zekalı!

Dünya genelinde her 5 çocuktan biri disleksi. Türkiye’de resmi olarak bir tarama yapılmasa da özel araştırmalarda elde edilen verilere göre 20 bini aşkın dislektik çocuk bulunuyor. Topluma disleksili bireyler hakkında oldukça yanlış bir kanı hakim. Oysa disleksi bir engel değil tam anlamıyla bir hediye.

Dislektik bireylerin yaklaşık yüzde 80’i üstün zekalı ve bu kişiler doğru yönlendirildiğinde toplumda iz bırakan bireyler oluyorlar. Tıpkı disleksili olan Einstein, Agahta Christie ya da Walt Disney gibi. Dünya ve sanat tarihine yön veren bireylerin içinde de çok fazla dislektik isim var.

Bu kişiler engelli değil sadece öğrenme biçimleri farklı. Farklılıkları da eğer doğru zamanda fark edilir ve yönlendirilirse toplumun gıpta ettiği isimler arasına adlarını yazdırabiliyorlar.