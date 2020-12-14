Diş Dolgusu Kimlere Yapılır, Çeşitleri Nelerdir?
"Dolgu tedaviye ihtiyacı olan kişilere uygulanmaktadır. Çeşitli yöntemlerle hastada ağrı veya sızı oluşturmadan uzman hekim tarafından çürük teşhisi yapılır ve dolguyla tedavi edilir. Hassasiyet olduğunda da dolgu uygulanabilir. Dolgunun ne kadar sağlıklı olması isteniyorsa hastanın o kadar erken gelmesi gerekir. Dolgu çeşitleri ise porselen, kompozit ve amalgam olarak sıralanabilir. Diş Hekimi Şükrü Kahyaoğlu anlatıyor..."
Diş Hekimi Şükrü Kahyaoğlu cevaplıyor; Dolgu kimlere yapılır, çeşitleri nelerdir?Dolgu tedaviye ihtiyacı olan kişilere uygulanmaktadır. Çeşitli yöntemlerle hastada ağrı veya sızı oluşturmadan uzman hekim tarafından çürük teşhisi yapılır ve dolguyla tedavi edilir. Hassasiyet olduğunda da dolgu uygulanabilir. Dolgunun ne kadar sağlıklı olması isteniyorsa hastanın o kadar erken gelmesi gerekir. Dolgu çeşitleri ise porselen, kompozit ve amalgam olarak sıralanabilir.