MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Sağlıklı Yaşam Haberleri İyi Yaşam Haberleri Diş Dolgusu Kimlere Yapılır, Çeşitleri Nelerdir?
Geriİyi Yaşam Diş Dolgusu Kimlere Yapılır, Çeşitleri Nelerdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Diş Dolgusu Kimlere Yapılır, Çeşitleri Nelerdir?
İyi Yaşam

Diş Dolgusu Kimlere Yapılır, Çeşitleri Nelerdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diş Dolgusu Kimlere Yapılır, Çeşitleri Nelerdir?
Abone Olgoogle-news

"Dolgu tedaviye ihtiyacı olan kişilere uygulanmaktadır. Çeşitli yöntemlerle hastada ağrı veya sızı oluşturmadan uzman hekim tarafından çürük teşhisi yapılır ve dolguyla tedavi edilir. Hassasiyet olduğunda da dolgu uygulanabilir. Dolgunun ne kadar sağlıklı olması isteniyorsa hastanın o kadar erken gelmesi gerekir. Dolgu çeşitleri ise porselen, kompozit ve amalgam olarak sıralanabilir. Diş Hekimi Şükrü Kahyaoğlu anlatıyor..."

Diş Hekimi Şükrü Kahyaoğlu cevaplıyor; Dolgu kimlere yapılır, çeşitleri nelerdir?Dolgu tedaviye ihtiyacı olan kişilere uygulanmaktadır. Çeşitli yöntemlerle hastada ağrı veya sızı oluşturmadan uzman hekim tarafından çürük teşhisi yapılır ve dolguyla tedavi edilir. Hassasiyet olduğunda da dolgu uygulanabilir. Dolgunun ne kadar sağlıklı olması isteniyorsa hastanın o kadar erken gelmesi gerekir. Dolgu çeşitleri ise porselen, kompozit ve amalgam olarak sıralanabilir.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi