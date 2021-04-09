Çin Çekirdeği Nedir Ve Neye İyi Gelir? Çin Çekirdeği Faydaları

Çin çekirdeği fazla tüketildiği zaman sivilce problemi yaratabilir. Fakat günde bir avuç tüketilen Çin çekirdeği son derece faydalıdır.



Çin Çekirdeği Nedir?



Çin çekirdeği bünyesinde vitamin, mineral ve yağ asitleri barındıran bir gıdadır. Son derece doyurucu bir atıştırmalık olarak bilinir. Yemesi son derece keyiflidir ve aynı zamanda faydalıdır. Sağlıklı çerezler arasında yerini alır. Çin çekirdeği, ay çiçeği bitkisinin tohumu olarak bilinir. Bu tohumlar lezzetli ve sağlıklı tohumlardır. Yapısında E vitamini ve B6 vitamini barındıran bir çerezdir. Yapısında ise selenyum, magnezyum, bakır, demir, çinko bulunur. Ayrıca tiamin ve fosfor barındırır.



Çin Çekirdeği Neye İyi Gelir?



İçeriğinde bulunan E vitamini sayesinde cilt yapısının daha genç ve sağlıklı olmasına yardımcı olur. Çekirdeğin yapısında yağ bulunmaktadır. Bu yağlar vücut içinde faydalı olan yağlardır. E vitamini antioksidan etkisi yaparak cildin sağlıklı olmasına yardımcı olur. Ayrıca kalp ve damar sağlığını koruyucu etkisi bulunmaktadır. Kalp sağlığının daha iyi olması için çekirdek tüketmek gerekir. Günde bir avuç çekirdek tüketmek sağlık açısından son derece faydalıdır.



Çin Çekirdeği Faydaları



Çin çekirdeğinin yapısında yağ bulunmaktadır. Ama dozunda tüketildiği takdirde son derece faydalı olmaktadır. Çekirdeğin vücuda olan faydaları ise şunlardır;

-Günde bir avuç tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Çin çekirdeğinin yapısında bol miktarda yağ asitleri vardır. Yağ asitleri ise kişide tokluk hissi yaratır.

-Çin çekirdeğinin yapısında çeşitli vitaminler ve mineraller bulunur. Vücudun ihtiyacı olan pek çok vitamin ve minerali bünyesinde barındırır. Yapısında E ve B6 vitamini bulunur. B vitaminin birkaç alt grubu yapı içerisinde vardır. Ayrıca Folik asit vardır. Bakır, demir, çinko gibi pek çok faydalı yapıları bünyesinde barındırır.

-Yapısındaki vitamin ve yağ asitleri sayesinde vücuda enerji, vermektedir. Aynı zamanda tokluk hissi yaratır. Dozunda yendiği zaman diyet programlarına dahi edilebilir.

-Çin çekirdeği bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olabilir. Bu açıdan da her gün bir avuç tüketmek gerekir.

-Çin çekirdeğinin kalp ve damar sağlığını koruyucu etkisi de vardır. Bu nedenle kalp problemi olanların tüketmesi tavsiye edilir. Çin çekirdeği kötü kolesterolün etkisini azaltır.

-Çin çekirdeği ruhsal yönden dengeyi girilmesine yardımcı olur. Kişilerin depresyon ve stres düzeylerini dengeler. Özellikle panik atak sorunu yaşayan kişilerin tüketmesi tavsiye edilir.

-Şeker hastalarının tüketmesi faydalıdır. Şeker hastalarının kandaki şeker oranının dengelenmesine yardım eder.

-İleri yaştaki kişilerin protein sentezini dengelemeye yardımcı olur.

-Tiroid problemi yaşayan kişilerin Çin çekirdeği tüketmesi faydalı olacaktır. Yapısında bulunan tuz sayesinde triod bezlerinin etkin çalışmasına yardım eder.

-İçeriğinde bulunan vitamin ve yağlar cilt yapısının güzelleştirir. Cilde parlaklık ve esneklik kazandırır. Ciltte oluşan kırışıklıkların azalmasını sağlar.

-Çin çekirdeğinin yapısındaki maddeler, sakinleştirici etki yapar. Bu da dolaylı olarak ruh sağlığını olumlu yönde etkiler. Çin çekirdeğinin tohumunda bulunan triptofan maddesi beyindeki seratonin hormonunu tetikler.

-Çin çekirdeğinin yapısında bulunan maddeler ise hafızayı güçlendirir.

-Görme problemlerini iyileştirmeye destek olur.

-Kilo vermek için ideal bir besindir. Yapısında bol oranda diyet lifi barındırır. Bu da kişilerde doygunluk hissi verir. Ayrıca kalp yapısının rahatlatır.

-Kansere karşı mücadele eder. Yapısında bulunan selenyum sayesinde hücre hasarını onarır. Kanserli hücrelerin yayılma hızını düşürür.

Çin çekirdeğinin faydaları oldukça fazladır. Tüketim sırasında aşırı kaçmamak faydalı olacaktır. Fazla tüketildiği takdirde yağ oranı cilt problemleri yaratabilir. Ayrıca kişiler kilo alabilirler.