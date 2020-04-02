Cilt Aşısı Nedir? Kaç Tip Cilt Aşısı Vardır?

Cildimizin neden aşılara ihtiyacı oluyor?

Aşı belirli bir hastalığa karşı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, bağışıklık kazanmak için vücuda verilen eriyiktir. Yani aslında aşı tedavi amaçlı değil, korunmak için yapılır.

Cilt aşıları ise bu mantıkla geliştirilmiş ürünlerdir. Ciltteki oluşabilecek problemlere karşı öncesinde yapılacak destek uygulamalardır. Yani oluşabilecek problemleri önlemeye yönelik koruyucu uygulamalardır.

Yaş alma süreçlerinde, ya da çevresel etkenlerden hasarlanan, zarar gören cildin korunması amacı ile aşılara ihtiyacı vardır. İlerde oluşabilecek sarkmalar, kırışıklıklar, lekelenmeler, damar ve pigment bozuklukları, nem kayıpları, ciltte matlaşma, geniş gözenek, cilt kalitesinde elastikiyetinde azalma, hacim kayıpları gibi problemleri önlemek amacıyla aşılara ihtiyaç duyulur.

Cilde uygulanan kaç farklı tipte aşı bulunuyor?

Cilde uygulanacak aşılar; kolajen aşıları, nem aşıları, gençlik aşıları ve vitamin aşıları olarak sınıflandırılabilir. Aslında bunların temelinde yatan da cildin ileriye yönelik ihtiyaçlarını doğru belirleyip, cildi doğru analiz edip, bu ihtiyaca yönelik koruyucu uygulamayı yapmaktır. Her birindeki hedefler ve içerikler bu nedenle farklılık gösterir. Yaş alma sürecindeki bekleyen sorunlar çoğu zaman bu aşıların kombine olarak uygulanmasını da gerektirir.

Bu aşıların uygulanması nasıl gerçekleşiyor?

Bu aşılar cildi doğru analiz edip, ihtiyacını doğru belirleyip, ardından planlama yapılarak cildin içerisine küçük iğneler yardımıyla enjeksiyon edilmesi ile yapılır. Zaman zaman lazer teknolojilerinden ya da ısı teknolojilerden faydalanarak, cildin alt tabakalarına bu aşıları iğnesiz olarak da ulaştırmak mümkün. Burada en temel konu bu ürünlerin cilt altına enjeksiyon izni olan güvenilir ve uyumlu, ürünler olmasıdır. Bu konunun öneminden dolayı da, bu koruyucu uygulamaların özellikle sağlık kuruluşlarında hekimlerce yapılmasını ve merdiven altı uygulamalardan da kaçınılması gerektiğini de vurgulamak isterim.

Medikal Estetik Hekim Dr.Yasemin Savaş



