Bağırsak Düğümlenmesi Neden Olur, Nasıl İyileşir? Bağırsak Düğümlemesinin Nedenleri Nelerdir?

•Mide kanseri ve bağırsak kanseri

•Mide ve bağırsak polipleri

•İdrar yollarından kanama

•Kaza ve ameliyat gibi nedenlerle aşırı kan kayıplarının ortaya çıkması

Bağırsak hareketleri ile ilgili bir sorun olmasının yanında, bazı hastalıkların belirtisi olarak da bu durum öne çıkıyor. Özellikle meydana gelebilecek belirtileri ve nedenleri ile beraber, mutlaka uzman bir doktora görünmek gerekmektedir. Yaşanabilecek olası problem fizyolojik olabilir ya da ciddi bir rahatsızlıktan meydana gelebilir.



Bağırsak Düğümlenmesi Neden Olur?



Bağırsak düğümlenmesinin en yaygın nedenleri içerisinde bağırsak hareketleri geliyor. Özellikle bağırsak hareketlerinin gün geçtikçe artış göstermesiyle beraber düğümlenme yaşanır. Bu düğümlenme birtakım ağrı ve farklı belirtiler üzerinden etkisini gösterir. Tabii özellikle bazı hastalıkların sebebiyet verdiğini ifade etmek mümkündür. Bunlar içerisinde kalın bağırsakta meydana gelebilecek olası tümör ön plana çıkıyor. Aynı zamanda meydana gelmiş bir iltihaplanma da yaşanabilecek durumlardan biridir. Özellikle ameliyat sonrası oluşan iltihaplanma ile beraber, bağırsak düğümlenmesi yaşanan durumlar içerisinde geliyor. Bu rahatsızlıklara karşı tetkik ve tedavi ile beraber çözüm yöntemleri ele almak büyük öneme sahiptir.



Bağırsak Düğümlenmesi Nasıl İyileşir?



Bağırsak düğümlenmesi özellikle acilen tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklardan biridir. Genel olarak ise en önemli çözüm yöntemi yapılacak olan bir ameliyattır. Özellikle bükülen kısımdan yapılacak küçük bir kesik ile beraber, meydana gelmiş olan düğümlenme çözülür. Daha sonra bu bölgede yapılacak müdahale ile beraber ilgili alanda kan akışı meydana gelebilir. Öne çıkan tampon ile beraber bölgede meydana gelen sorun ortadan kaldırılır. Konusunda tecrübeli ve uzman bir doktor bünyesinde yapılacak operasyonel müdahale sayesinde, bağırsak düğümlenmesi ortadan kalkar. Bu konuda ele alınabilecek olan en önemli çözüm yöntemi olarak ifade etmek mümkün.



Bağırsak Düğümlenmesinin Nedenleri Nelerdir?



Birçok değişik nedenden dolayı bağırsak düğümlenmesi söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda uzman bir doktor kontrolünde yapılacak tedavi yöntemleri ele alınır. Tabii Öncelikle bağırsak düğümlenmesine sebep olan durumlar ortaya çıkarılır.



- Bağırsak hareketlerinde ortaya çıkan artış

- Kalın bağırsakların meydana gelebilecek olan tümör

- Ameliyat sonrası yaşanabilecek bir iltihaplanma

- İnce ve kalın bağırsağın karın içerisinde yapışması

- Dolaşım bozuklukları

- Yeterli ve doğru şekilde beslenmeme

- Komşu organ bozukluklarına normal biçimde basısı

- Doğumsal deformiteler



Genel anlamda yukarıdaki sebeplerden dolayı bağırsak düğümlenmesi yaşanabilen olası hastalıklar içerisinde yer almaktadır. Özellikle normal yaşam içerisinde bağırsak hareketlerinde meydana gelen artış, çok yaygın olarak bu durumun ortaya çıkarmaktadır. Elbette yukarıda verilen diğer hastalıklar da bunun sebepleri içerisinde gelmektedir. Böyle durumlarda yapılacak olan en önemli çözüm yöntemi mutlaka bir doktora başvurmaktır. Bu bağlamda yapılacak tetkik ve teşhis ile genelde ameliyat yöntemi tercih edilir.



Bağırsak Düğümlenmesinin Belirtileri Nelerdir?



Bağırsak düğümlenmesi ile beraber ortaya çıkan birçok farklı belirti söz konusudur. Bu belirtilerden bir ya da birkaç tanesi meydana geldiği vakit, hemen bir doktora başvurmak en önemli husustur.



- Ani ve şiddetli kramp tarzı karın ağrısı

- Karın bölgesinde şişlik

- Şok belirtileri

- Gaz ve gaita çıkaramama

- Dışkıda ortaya çıkan kan

- Bulantı ve kusma

- Bulantı ve kusmaya dayalı sıvı kaybı

- Meydana gelebilecek ateş



Genel anlamda yukarıda verilen belirtiler ile beraber bağırsak düğümlenmesi ortaya çıkabilmektedir. Böyle durumlarda yapılması gereken belirtileri öncelikle iyi takip etmektir. Eğer bu belirtiler normalden fazla şekilde devam ediyorsa, mutlaka uzman bir doktora başvurmak çok önemlidir.