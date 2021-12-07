Antep fıstığı kaç kalori? 100 gram antep fıstığı besin değerleri ve kalorisi..

Tatlıcılık ve yiyecek sektöründe sıklıkla kullanılan Antep fıstığı, sakız ağacıgiller familyasındandır. Antep fıstığı, bazı bölgelerde Şam fıstığı olarak da bilinebilmektedir.

Antep Fıstığı Kaç Kalori?

Bir adet Antep fıstığı yaklaşık 20 grama denk gelmektedir ve 20 gram Antep fıstığı 13 kaloridir.

100 Gram Antep Fıstığının Besin Değeri ve Kalori Hesaplaması

100 gram Antep fıstığı 562 kaloridir ve toplam yağ oranı 45 gramdır. Doğmuş yağ 6 gram olurken Antep fıstığında trans yağ hiç yoktur. Antep fıstığında C vitamini, D vitamini, Demir, Kalsiyum, Kobalamin, Magnezyum ve B6 vitaminleri belli miktarlarda bulunmaktadır. Antep fıstığı lif açısından da zengindir ve kan şekerini düzenler.