28 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 28 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

23 Temmuz - 22 Ağustos tarih aralığında doğan kişiler, Aslan burcuna sahip olur. Aslan burçları, önderlik ve diktatörlük yapmaktan çok hoşlanırlar. Aynı zamanda çevresindeki insanların hayatlarını da onların iyiliği için planlamak isterler.

28 Temmuz Hangi Burç ve Burcu Ne?

Dünyanın güneş etrafında dönmesi ile birlikte burçlar kuşağı da oluşur. Oluşan bu kuşakta 24 Temmuz tarihi ile 21 Ağustos tarihinde doğan kişiler, aslan burcuna sahip olur. 28 Temmuz tarihi 24 Temmuz tarihi ile 21 Ağustos tarihleri arasında yer aldığı için aslan burcu içine girer.

28 Temmuz Yükseleni

28 Temmuzda doğan kişilerin yükselen burcu, kişinin doğduğu saate bağlı olarak belirlenir. 28 Temmuz tarihinin yükselen burçları;

00:00 Boğa

00:30-01:30 İkizler

02:00-04:00 Yengeç

04:30-06:30 Aslan

07:00-09:30 Başak

10:00-12:00 Terazi

12:30-15:00 Akrep

15:30-17:30 Yay

18:00-19:30 Oğlak

20:00-20:30 Kova

21:00-21:30 Balık

22:00-22:30 Koç

23:00-23:30 Boğa

28 Temmuzda Doğanların Özellikleri

28 Temmuz tarihinde doğan kişilerin başlıca özellikleri arasında aslan burcunun yönetmeyi ve liderliği seven kişiliği yer alır. Aslan burçları, genellikle kendini beğenmiş insanlar olarak görülür. Aslan burçları aslında sıcakkanlı ve sevecen karakterlerdir. İnsanlara yardım etmeyi severler. Aslan burçları lider olmayı ve her işe karışıp yönetmeyi sevmektedir. Aslan burçlarının farkındalığı oldukça yüksektir. Aslan burcunun girdiği bir ortama enerjisini yaymaktadır. Aslan burçları oldukça korumacıdır. Eğitimsiz aslan burçları oldukça çekilmez olmaktadır.

28 Temmuz Tarihte Bugün

28 Temmuz tarihinde Miladi takvime göre yılın 209. gün artık yıllarda ise, 210. günüdür. Aynı zamanda 28 Temmuz günü,

Dünya Hepatit Günü olarak kutlanır.

1299 yılında Marco Polo, Venedik'e döndü.

1402 yılında Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı sırasında Timur'a yenilerek esir düştü. Osmanlı Devletinde ise, "Fetret Devri" başladı.

1794 yılında Fransız devrimci bir lider olan Maximilien Robespierre, giyotin ile başı kesilerek idam edildi.

1808 yılında Osmanlı Padişahı III. Selim, İstanbul'da IV. Mustafa'nın emri ile boğularak öldürüldü.

1914 yılında I. Dünya Savaşı başladı.

1921 yılında Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi ise, Ankara'ya yürüme kararı aldı.

1946 yılında İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

2008 yılında Türkiye'de iktidarda olan AK Parti'ye, kapatma istemi ile açılmış olan dava görüşülmeye başlandı.

1920 yılında Meksikalı isyancı Panço Villa teslim oldu.

28 Temmuzda Doğan Türk ile Yabancı Ünlüler

28 Temmuz’da doğan yabancı ünlüler Cher Lloyd, Charles Hard Townes ve Santiago Calatrava'dır. 28 Temmuz doğumlu olan Türkler ise, Faruk Süren'dir.