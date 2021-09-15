27 Eylül hangi burç ve burcu ne? 27 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

27 Eylül tarihinde doğan kişilerde hangi burç olduklarını merak etmektedir. İnsanlar Güneş burçları ile karakter analizi yorumlarını bulabilirler. Pek çok insan için burç yorumları oldukça önemlidir.

27 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

Güneş burcu astrolojinin önemli konularından bir tanesidir. Günümüzde pek çok kişi Güneş burçları ile alakalı çeşitli kaynaklardan ve internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. 27 Eylül tarihinde doğan kişiler de hangi burç olduklarını merak etmektedir. Bu tarihte doğan kişiler Terazi burcunun özelliklerini göstermektedirler.

27 Eylül Yükselen Burcu Nedir?

Astrolojinin bir diğer önemli alanı yükselen burcudur. Yükselen burcu ay burcu ismi ile de bilinmektedir. Güneş burcunu öğrenmek için sadece doğum tarihini bilmek yeterli iken yükselen burcu öğrenmek için doğum saatini öğrenmek gerekmektedir. Bu nedenle yükselen burcunun daha kişisel olduğu söylenir.

27 Eylülde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

27 Eylül tarihinde doğan Terazi burçları zarafetleri ile dikkat çekmektedirler. Bütüncül bir güzellikleri vardır. Tamamlayıcı özelliklerini her alanda göstermektedirler. Terazi burcu güvenilir burçlardan bir tanesidir. Terazi burçlarını tanıyan herkes güvenilir bir yapıları olduğundan ve bu burç insanına güvendiklerinden bahsetmektedirler.

Oldukça yardımsever insanlardır. Çevrelerinden biri yardıma muhtaç olduğu zaman hızlı bir şekilde yardımcı olurlar. Sevdikleri kişilere karşı her zaman şefkatli bir tutum sergilemektedirler. Sabırlı ve son derece sadık bir kişilikleri vardır. Diğer insanlar gibi hayal kırıklıklarını hemen dile getirmezler. Başka insanlara karşı her zaman anlayışlı ve sabırlı davranırlar. Terazi burçlarının sakin yapıları doğal bir arabulucu olmalarına neden olur.

Sadık bir kişilikleri vardır. Son derece güvenilirlerdir. Bunun yanında çevrelerinden gelen beklentileri karşılamak için büyük bir çaba sarf etmektedirler. Pratik zekaları vardır. Son derece cömert bir yapıları vardır. Çoğunlukla dürüst niyetleri ile hareket etmektedirler. Bazı zamanlar işlerin istedikleri gibi yürümediği de görülebilmektedir.

Hevesli ve son derece fedakardırlar. Doğal bir zekaları vardır. Bu zeka bilgi ile birleştiği zaman oldukça iyi işler başarabilir. Çevrelerinde olup bitenleri hızlı bir şekilde algılayabilirler. Yakın oldukları kişiler ile arasında hiç sır bulunmaz. Bazı zamanlar kendilerine düşkün hareketler sergileyebilirler.

27 Eylülde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

1991 Simona Halep - Rumen Tenisçi

1984 Avril Lavigne - Kanadalı Şarkıcı

1979 Aslı Güngör - Türk şarkıcı ve besteci

1980 Anna Artamonova - Rus Voleybolcu

1976 Francesco Totti - İtalyan Futbolcu

1967 Uche Okechukwu - Nijeryalı Milli futbolcu

1961 seray Gözler - Türk Sinema ve Tiyatro Oyuncusu

1722 Samuel Adams - Amerikalı Siyasetçi