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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>20 dakikada 'Light Kabak Yemeği'
Kadın Sağlığı

20 dakikada 'Light Kabak Yemeği'

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"Mahmure ekibi sizler için yapılması kolay ve az kalorili bir kabak yemeği tarifi hazırladı."

Diyet yemeklerinden bahsedince aklımıza gelmesi gereken sebzelerden ilki kabak olmalı. Çünkü hem az kalorili olması, hem de lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırması sebebiyle, diyetinize yardımı en çok dokunan sebzelerden biridir kabak.

Ne var ki, lezzet olarak pek çoğumuz kabağı fanı değiliz. Olsun! Az sonra izleyeceğiniz tarifle kolay, light ve lezzetli bir kabak yemeği öğrenmiş olacaksınız...

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