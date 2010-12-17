20 dakikada 'Light Kabak Yemeği'

Diyet yemeklerinden bahsedince aklımıza gelmesi gereken sebzelerden ilki kabak olmalı. Çünkü hem az kalorili olması, hem de lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırması sebebiyle, diyetinize yardımı en çok dokunan sebzelerden biridir kabak.

Ne var ki, lezzet olarak pek çoğumuz kabağı fanı değiliz. Olsun! Az sonra izleyeceğiniz tarifle kolay, light ve lezzetli bir kabak yemeği öğrenmiş olacaksınız...