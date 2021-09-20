17 Aralık hangi burç ve burcu ne? 17 Aralık tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Zodyak kuşağının 9. sırasında yer alan Yay burcunun yaşam felsefesi ''Ya Hep Ya Hiç''tir.

17 Aralık Hangi Burç ve Burcu Ne?

17 Aralık yay burcudur.

17 Aralık Yükseleni

17 Aralıkta doğanlar doğum saatini ve cinsiyetini yazarak yükselen burcunu öğrenebilirler.

17 Aralıkta Doğanların Özellikleri

1- Basmakalıp fikirlerden ve önyargılı insanlardan hoşlanmazlar.

2- Alışveriş yapmayı severler.

3- Alıngan bir yapıya sahiptirler. Yakınlarından duyacakları kötü bir söz kalplerinin kırılmasına neden olabilir.

4- Çabuk sinirlenseler de kinci değildirler.

5- Hatalı oldukları konularda özür dilemesini bilirler.

6- Sabırsız oldukları için aceleyle verdikleri kararlardan daha sonra pişman olabilirler.

7- Dostluğa ve aileye büyük önem verirler.

17 Aralık Özel Bir Gün Müdür? 17 Aralık Ne Günü?

17 Aralık özel bir gün değildir ancak bu tarihte birçok önemli olay gerçekleşmiştir.

17 Aralıkta Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1- Değirmenimden Mektuplar ve Pazartesi Hikayeleri adlı kitapları 20'den fazla dile tercüme edilen Alphonse Daudet, 17 Aralık 1897 tarihinde vefat etti.

2- 17 Aralık 1905 tarihinde Moskova'da ayaklanma çıktı. Çarlık Ordusu isyana sert bir şekilde müdahale etti. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

3- 17 Aralık 1991 tarihinde oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçından sonra çıkan olaylarda bir taraftar hayatını kaybetti.

17 Aralıkta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1- Mevlana Celaleddin Rumi:

''Gel ne olursan ol yine gel'' dizeleriyle tanınan, Divan-ı Kebir ve Mesnevi kitaplarının yazarı Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde doğdu.

2- Aslıhan Güner:

Sümela'nın Şifresi, The İmam ve Selam: Bahara Yolculuk filmlerinin başrol oyuncusu Aslıhan Gülerin'in doğum tarihi: 17 Aralık 1987

3- Ersun Yanal:

Süper lig ekiplerinden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor'u çalıştıran Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir'de doğdu.

17 Aralıkta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1- Milla Jovovich:

Toplam 7 filmden oluşan Resident Evil (Ölümcül Deney) filmlerinin başrol oyuncusu Milla Jovovich, 17 Aralık 1975 tarihinde doğdu.

2- Felix Körling:

Dünyaca ünlü müzisyen Felix Körling, 17 Aralık 1864 tarihinde İsveç'in Kristdala şehrinde doğdu.

17 Aralıkta Doğan Anime Karakterler

17 Aralık'ta doğan bir anime karakteri yoktur. Yay burcu olan anime karakterlerinden bazıları ise şunlardır: Ken Kaneki - Yukine