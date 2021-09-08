10 Haziran hangi burç ve burcu ne? 10 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

10 Haziran İkizler burcunu ifade eden bir gün olarak bilinir. Bu tarihte doğanlar İkizler burcunun özelliklerini barındırırlar.

10 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

10 Haziran günü İkizler burcudur. Bu tarihte doğanların burcu İkizlerdir.

10 Haziran Yükseleni

10 Haziran tarihini temsil eden İkizler burcunun yükseleninin en bilinen özelliği ikilem arasında kalmasıdır. Hızlı bir şekilde sinirlenip hemen sakinleşebilen yapıya sahiplerdir. Düşünce ve fikirleri kendine özgü, sanata ve edebiyata düşkün bir kişilikleri vardır. Aşk hayatları açısından bakıldığında ise çok dalgalı ilişkilere sahip oldukları bilinir. İş hayatı ise hareketlidir, durağan bir hayat sürdürmeyi sevmezler.

10 Haziranda Doğanların Özellikleri

İkizler burcuna ait özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Zarif ve hoş bir özelliğe sahiplerdir. Çekici ve akıllı bunun yanı sıra da mantıklı kararlar alabilen yapıları vardır. Ani moral değişiklikleri yaşayabilirler. Tutumlu davranışları olduğu söylenemez ancak bu durum konudan konuya farklılık gösterebilir.

10 Haziran Özel Bir Gün Müdür? 10 Haziran Ne Günü

10 Haziran için belirli olan bir özel durum yoktur. Ancak 10 Haziranda yaşanmış olan olaylar ve gelişmeler vardır.

10 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1916 yılında Mekke, isyan sırasında Arap eline geçti. 1934 yılında İran Şahı olan Rıza Şah Pehlevi, Gürbulak'ta Türk sınırına kadar geldi ve gelişi törenle karşılandı. 1935 yılında Mülkiye Mektebi olan okul adı Siyasal Bilgiler Okulu oldu. 1946 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurulmuştur. 1947 yılında Saab ilk defa otomobilini üretti. 1955 yılında 500 yataklı olan İstanbul Hilton Oteli açılmıştır. 1960 yılında Adnan Menderes ve Celal Bayar yargılanma amacı ile Yassıada'ya götürüldü. 1993 yılında Türkiye'de ilk kez Dünya Sinema Günü kutlandı. 2002 yılında Kanada'da eşcinsel evlilikler yasalaştı.

10 Haziran Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

10 Haziran tarihinde doğan Celil Nalçakan, Ece Hakim, Anıl Tetik gibi isimler yer almaktadır. Kemal Kuruçay, Erol Kardeseci, Oktay Rifat, Arif Şirin gibi isimler de 10 Haziran tarihinde doğan ünlü isimlerdir.

10 Haziran Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

Judy Garland, Gustave Courbet, Carlo Ancelotti, Mickey Curry, Janser Paçal, Saul Bellow, Maurice Sendak gibi isimler yer alır.

10 Haziran Günü Doğan Anime Karakterleri

All Might 10 Haziran gününde doğan anime karakteri olarak bilinir.