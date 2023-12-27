YILBAŞI MENÜSÜ 2023 || Hindi tarifi, meze, yılbaşı kurabiyesi ile leziz yılbaşı yemekleri

Yılbaşında ne yesek diye merak edenler yılbaşı menüsü örnekleri araştırmalarına hız kazandırdı. Yeni yılın görkemli sofralarının vazgeçilmezi arasında kestaneli pilav ile yılbaşı hindisi yer alıyor. Peki, yılbaşı sofrası için ne yapılır? İşte, yılbaşı menüsü 2023

BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER:

1 dilim bal kabağı

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 adet patates

Yarım çay bardağı süt

4-5 su bardağı su

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

BALKABAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kabak, havuç ve patatesi küp küp doğrayın.

Soğanı da ince ince kıyın.

Tencereyi ocağa alın. Zeytinyağını ekleyip soğan ve havuçları kavurun.

Ardından patates ve bal kabağını da ilave edip birkaç dakika daha kavurun.

Daha sonra suyunu ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatın.

Çorbanız kaynayınca blender'dan geçirip pürüzsüz bir kıvam elde edin.

En son karabiber ve tuzu da ekleyip bir süre daha kaynatın.

Afiyet olsun.

YILBAŞI HİNDİSİ MALZEMELERİ

1 adet hindi

500 gram baby havuç

500 gram baby kabak

500 gram Brüksel lahanası

100 gram tereyağı

100 gram un

1 adet limon

Yarım paket taze kekik

4 adet kuru defne yaprağı

1 adet kuru soğan

Kestaneli iç pilav için:

800 gram pirinç

1200 litre su veya tavuk suyu

2 çay kaşığı tarçın

2 çay kaşığı yenibahar

2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

400 gram soyulmuş kestane

60 gram tereyağı

60 gram sıvı yağ

YILBAŞI HİNDİSİ NASIL YAPILIR?

Hindinin içine dörde bölünmüş soğan ve limon ile defne yaprakları ve taze kekiği koyun.

Tuz ve karabiber ile her yerini tatlandırıp 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika, daha sonra 140 dereceye indirilerek 1,5 saat pişirin.

Sebzelerin hepsini sırayla iki tutam tuz eklenmiş kaynar suda birer dakika haşlayın ve diriliğini kaybetmemesi için buzlu suya koyun.

Daha sonra sebzeleri tekrar tavada ısıtın.

Tereyağı ve unu kısık ateşte kahverengi olana kadar kavurun.

Fırından çıkarıp porsiyonlara ayırdığınız hindinin suyunu, tereyağı ve un karışımına ekleyin.

Su yetmezse sos kıvamına gelene kadar su ekleyin, böylece grayvy sos elde edin.

Bu sos hindinin kurumasını önleyecektir.

İç pilav için pirinçleri 30 dakika önceden suda bekletip yıkayın ve iyice kurutun.

Tereyağı ve sıvı yağı pilavın pişirileceği tencerede ısıtın ve pirinçleri ekleyin.

Kısık ateşte 30 dakika kavurun.

Baharatlar, dereotu ve dörde bölünmüş kestaneleri ekleyin.

Sıcak suyu veya tavuk suyunu kavrulan pirinçlere ekleyin.

3 dakika sonra ateşi kısın ve suyunu tamamen çekene kadar pişirin.

Yarım saat dinlendikten sonra servis yapın.

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

3 adet yufka

100 gram kaşar peyniri

80 gram çemensiz pastırma

1 adet domates

2 adet yeşil biber

Paçanga Böreği Nasıl Yapılır?

Yufkaları üst üste serip dörde bölün ve sekiz eşit üçgen parçalar elde edin.

Pastırmayı küçük küçük doğrayın.

Kaşar peynirini de rendeleyin.

Domateslerin de kabuğunu soyup küçük küp şeklinde doğrayın.

Yeşil biberi de halka şeklinde doğrayın.

Bir kasede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın.

Hazırladığınız yufka parçalarını tezgahın üzerinde açın.

İç harcı da yufkanın geniş kısmına yerleştirip kenarlarını katlayın ve rulo şeklinde sarın.

Yağı tencerede kızdırın ve böreklerinizi yağda kızartın.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...

FAVA TARİFİ

1 su bardağı kurutulmuş bakla

1 adet orta boy soğan

2 adet kesme şeker

Yarım limon suyu

Dereotu

Fava Nasıl Yapılır?

Küçük bir tencere içine zeytinyağını koyun.

Üzerine 1 su bardağı bakla ve bir miktar su ilave edin.

1 çay kaşığı tuz ekledikten sonra kaynamaya bırakın.

Baklaların iyi pişmesi için suyu çektikçe su ekleyin.

Bir başka tava içinde zeytinyağının üstüne iri doğranmış 1 adet soğan koyup pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından kavrulan soğanları, tencerenin içine dökün.

Üzerine 2 adet kesme şeker ve yarım limon suyu ekleyin.

Pişen baklalar patates püresi kıvamına gelene kadar çırpın.

Düz bir kap içine dökün, kesilebilir kıvama gelmesi için soğumaya bırakın.

Son olarak doğranmış dereotu ile süsleyin.

Afiyet olsun…

YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

2 adet yumurta

250 gram tereyağı

1,5 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Süslemek için beyaz çikolata

YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve pudra şekerini karıştırarak krema kıvamına gelene kadar yoğurun. Pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip yoğurmaya devam edin. Ardından yavaş yavaş ve eleyerek unu ekleyin. Elinize yapışmayacak bir hamur elde edin. Daha sonra yumurta ve sıvı yağı bu karışımın içine katın. Tekrar yoğurduktan sonra hamuru açın. Yılbaşı temalı kalıplarla şekil verin.

Tepsinin üzerine yağlı kağıt koyun ve hazırlayıp, şekil verdiğiniz hamurları üzerine dizin.

180 derecelik fırında 15-20 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Erittiğiniz beyaz çikolatayla resimdeki gibi süsleyebilirsiniz.