Tencerede sufle tarifi: Tencerede sufle nasıl yapılır?

Tencerede sufle ile yoğun çikolata kokusu mutfağınızı saracak. Çay saatlerinizi renk katacak bu nefis tatlıyı çok kısa sürede hazırlayıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Eğer denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

1 çay bardağı toz şeker

8 tepeleme yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

80 gram bitter çikolata

NASIL YAPILIR?

Geniş tabanlı bir tencereye 3 parmak yüksekliğinde su koyun ve kaymaya bırakın. Bir kaba şeker ve yumurtayı alın ve güzelce köpürene kadar çırpın. Daha sonra süt, yağ, kakao, un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. Harcınız hazır olunca kahve fincanlarının yarısından biraz fazla olarak şekilde paylaştırın. Çikolatayı da kırıp fincanlara ekleyin. Kaynayan suya fincanları yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika kadar pişirin. Sufleleriniz kabarıp piştikten sonra tencereden alıp servis edebilirsiniz.