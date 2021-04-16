Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır? Adım adım şerbetli irmik tatlısı yapımı
Şerbetli tatlılar Ramazan sofralarının olmazsa olmazıdır. İşte bunların arasından hem yapılı kolay hem damak çatlatan şerbetli irmik tatlısının tarifini hazırladık. Siz de menünüze hemen eklemeyi ihmal etmeyin diyor ve adım adım şerbetli irmik tatlısının yapımına geçiyoruz.
3 yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1, 5 su bardağı irmik
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı karbonat veya 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için;
3 su bardağı şeker
3, 5 su bardağı su
5-6 damla limon suyu
Şerbetli İrmik Tatlısı Yapılışı
İlk önce yumurtalarımızı 1-2 dakika kadar mikserle çırpın Ardından şekeri ekleyip yumurta kokmaması için 5 dakika daha iyice çırpın.
Daha sonra diğer malzemeleri ekleyip tekrar çırpın.
Kullanacağınız kare ya da yuvarlak borcamı sıvı yağ ile yağlayın.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.
Üzerini Hindistan cevizi ya da badem ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
Şerbetli İrmik Tatlısı Yapmanın Püf Noktaları
Şerbeti dökme aşamasında tatlının sıcak, şerbetin ise ılık olmasına dikkat edin. Aksi halde tatlı ya hamurlaşır ya da şerbeti çekmez.
Tatlıyı hazırlamadan önce şerbeti için su ve şekeri tencereye alın kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 1 -2 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatabilirsiniz. Böylelikle tatlınız kısa sürede şekerlenmemiş olur.