Ramazanın on üçüncü gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Meyir çorbası bulgur ve ayranla yapılan oldukça pratik ve lezzetli bir çorba. Kısa süre içinde yapabileceğiniz bu çorbanın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte Mardin, Adıyaman gibi şehirlerin mutfaklarında sık sık karşımıza çıkan meyir çorbasının tarifi…

Hindi eti kırmızı et tadında ama beyaz et gibi sağlıklı. Az yağlı ve bol proteinli. Üstelik içindeki triptofan sayesinde uyumanızı da kolaylaştırıyor. Yoğun geçen bir günün sonunda bu basit hindi yemeğiyle hem kendinize lezzetli bir ziyafet çekebilir hem de kolayca uykuya dalıp dinlenebilirsiniz. Denerseniz pişman olmayacaksınız...

Kısa sürede enfes bir yemek yapmak isteyenler için köri soslu makarna harika bir alternatif olacak. Makarnayı sade yemekten sıkılanlar için makarnaya körili sos yaptık tadını da ikiye katladık. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan bu makarnayı denemek isterseniz, köri soslu makarna tarifimiz hemen aşağıda…

Ana yemeğinizin lezzetini şöyle hafif mayhoş bir salata ile katlamak ister misiniz? Sağlık için çok faydalı olan kuzu kulağı salatasını narlı, cevizli veya peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Oldukça nefis olan bu güzel salatayı denemek isterseniz, işte tarifi...

Prenses tatlısı görüntüsüyle de lezzetiyle de herkesin aşık olduğu çikolatalı tatlılardan. Yapılışı birkaç aşamalı olduğu için zahmetli gibi görünüyor ama aslında çok kolay bir lezzet. Herkesin bayılarak yiyeceği prenses tatlısının malzemelerini ve yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…