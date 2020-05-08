Ramazanın on beşinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Bamya çorbası genellikle kuru bamyayla hazırlanır. Ancak tazesiyle hazırlananı da nefis oluyor. Ayrıca lif ve vitamin deposu olan taze bamya çorbası içindeki etiyle de çok beğenilecek. "Bamya çorbası nasıl yapılır?" diye soracak olursanız, tüm detayları aşağıda.

Patlıcan yemeklerini sevenler için nefis bir tarifimiz var. Muğla mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan yağlı patlıcan, Datça taraflarında imambayıldı olarak da biliniyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis yemeği, bulgur pilavı ve ayranla eşliğinde de servis edebilirsiniz. Tadını unutamayacağınız enfes bir yöresel lezzet sizi bekliyor.

Nar ekşisi, hele bir de doğal olursa, içine girdiği her yemeğe benzersiz lezzet katan malzemelerden. Bu bulgur pilavı da bu gerçeğin en güzel örneklerinden. İçinde haşlanmış tavuk eti parçaları ve kimyon da bulunan nar ekşili bulgur pilavı, farklı pilav tarifleri arayanların listesinin başına adını yazdıracak. Tarifi hemen aşağıda, mutlaka denemelisiniz.

Közlenmiş kırmızı biber turşusu, lezzetli olmasının yanı sıra bir o kadar da sağlığa faydalı. Hazırlaması oldukça kolay olan bu nefis turşu yoğurtla da ayrı bir güzel. Kahvaltıdan akşam yemeğine her öğün tüketebilirsiniz. Üstelik 5 çayında misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. İşte közlenmiş kırmızı biber turşusunun tarifi...

Hurma uyutması kolayca yapılabilecek, şekersiz bir sütlü tatlı. Oldukça pratik olan hurma uyutması özellikle ramazanda iftardan sonra hafif bir tatlı arayanların favorisi olacak. Ancak bu lezzeti ramazanla sınırlamamak lazım elbette. Sözü daha fazla uzatmadan geçelim hurma uyutmasının yapılışına…