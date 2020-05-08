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Haber Giriş: 08.05.2020 - 15:01,Son Güncelleme:

Ramazanın on beşinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

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Ramazanın on beşinci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri
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İftar menülerinizi renklendirmek için yine çorbadan tatlıya nefis yemek tarifleri hazırladık. Siz de iftar yemeği için farklı alternatifler arıyorsanız aşağıdaki önerilerimize mutlaka bir göz atın. İşte 8 Mayıs Cuma iftar menüsü...

Bamya çorbası genellikle kuru bamyayla hazırlanır. Ancak tazesiyle hazırlananı da nefis oluyor. Ayrıca lif ve vitamin deposu olan taze bamya çorbası içindeki etiyle de çok beğenilecek. "Bamya çorbası nasıl yapılır?" diye soracak olursanız, tüm detayları aşağıda. 

Taze bamya çorbası tarifi
Taze bamya çorbası tarifi

Patlıcan yemeklerini sevenler için nefis bir tarifimiz var. Muğla mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan yağlı patlıcan, Datça taraflarında imambayıldı olarak da biliniyor. Kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis yemeği, bulgur pilavı ve ayranla eşliğinde de servis edebilirsiniz. Tadını unutamayacağınız enfes bir yöresel lezzet sizi bekliyor.

Yağlı patlıcan tarifi
Yağlı patlıcan tarifi

Nar ekşisi, hele bir de doğal olursa, içine girdiği her yemeğe benzersiz lezzet katan malzemelerden. Bu bulgur pilavı da bu gerçeğin en güzel örneklerinden. İçinde haşlanmış tavuk eti parçaları ve kimyon da bulunan nar ekşili bulgur pilavı, farklı pilav tarifleri arayanların listesinin başına adını yazdıracak. Tarifi hemen aşağıda, mutlaka denemelisiniz.

Nar ekşili bulgur pilavı tarifi
Nar ekşili bulgur pilavı tarifi

Közlenmiş kırmızı biber turşusu, lezzetli olmasının yanı sıra bir o kadar da sağlığa faydalı. Hazırlaması oldukça kolay olan bu nefis turşu yoğurtla da ayrı bir güzel. Kahvaltıdan akşam yemeğine her öğün tüketebilirsiniz. Üstelik 5 çayında misafirlerinize de ikram edebilirsiniz. İşte közlenmiş kırmızı biber turşusunun tarifi...

Közlenmiş kırmızı biber turşusu tarifi
Közlenmiş kırmızı biber turşusu tarifi

Hurma uyutması kolayca yapılabilecek, şekersiz bir sütlü tatlı. Oldukça pratik olan hurma uyutması özellikle ramazanda iftardan sonra hafif bir tatlı arayanların favorisi olacak. Ancak bu lezzeti ramazanla sınırlamamak lazım elbette. Sözü daha fazla uzatmadan geçelim hurma uyutmasının yapılışına…

Hurma uyutması tarifi
Hurma uyutması tarifi
 
Ev yapımı zeytinli cevizli ekmek tarifi
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