Ramazan'ın 19. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Herle çorbası özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da farklı şekillerde karşımıza çıkabilen bir çorba. Biz bu tarifimizde Sivas mutfağında yapıldığı biçimiyle bir herle çorbası hazırladık, çok da güzel oldu. Kimi yörelerde içine aşurelik buğday da konan herle çorbası farklı lezzetler arayanların favorisi olacaktır.

Sini köfte için içli köftenin tepsiye yayılmış hali demek yanlış olmaz. İki bulgur katmanının arasındaki nefis kıymalı harçla Gaziantep, Hatay, Mersin, Adana gibi geniş bir coğrafyada kendine yer etmiş bu yemeğe sini oruğu ya da tepsi oruğu da deniyor. Siz de denemek isterseniz sini köfte için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

Gazel böreği Antalya mutfağının en tanınmış lezzetlerinden. Baklavalık yufka, susam ve kıymayla yapılan çok farklı bir lezzet olan gazel böreğini siz de evinizde yapıp Antalya’ya gitmeden bu tadı deneyimleyebilirsiniz. O halde sözü daha fazla uzatmayalım. İşte gazel böreği tarifi…

Kuru sebzelerle hazırlanan dolmaların tadı bir başkadır. Eğer daha önce denemediyseniz, bu tarifimiz tam size göre! Ankara mutfağından zeytinyağlı kuru biber dolmasını ılık veya soğuk tüketebileceği için yemeğini bugünden yapanlara göre oldukça pratik. Bu tarifi siz de bu denemek isterseniz detayları hemen aşağıda...

Lif ve demiz açısından çok zengin bir besin olan kabağı, daha çok zeytinyağlı yemeklerde veya mücver yapımında kullanıyoruz. Fakat, cevizli kabak salatasını da denemenizi tavsiye ederiz. İster misafir sofralarınızda isterseniz de ara öğünlerde tercih edebilirsiniz. Üstelik yapılışı da çok pratik. Lafı fazla uzatmadan, karşınızda cevizli kabak salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Pasta sevenler için nostaljik ama vazgeçilmez bir lezzettir rulo pasta. Pastanelerde de hem dilim hem de bütün halde satılan rulo pastalar sık sık karşımıza çıkar. Hamurunu, kremasını, içindeki dolgusunu dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz rulo pastanın en sevilen hali ise muzlu rulo pastadır. Peki evde rulo pasta nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım yapılış aşamaları…