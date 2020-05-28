Gazel böreği tarifi
Gazel böreği Antalya mutfağının en tanınmış lezzetlerinden. Baklavalık yufka, susam ve kıymayla yapılan çok farklı bir lezzet olan gazel böreğini siz de evinizde yapıp Antalya’ya gitmeden bu tadı deneyimleyebilirsiniz. O halde sözü daha fazla uzatmayalım. İşte gazel böreği tarifi…
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 12 adet baklavalık yufka
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 400 gram kıyma
- 3 adet kuru soğan
- 3 adet patates
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Susam
Gazel böreği tarifi Nasıl yapılır?
Patatesleri haşlayıp soyduktan sonra ezin.
Soğanı yemeklik doğrayıp kısık ateşte biraz su ekleyerek terletin.
Soğanlar yumuşayınca içine kıymayı ekleyip soğanlar da suyunu çekene kadar pişirmeye devam edin.
Haşlanmış patatesi soğumadan kıymaya ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.
Baharatları ve tuzu da ekleyip harmanlayın.
Tepsiyi zeytinyağıyla yağlayıp altı kat yufkayı aralarını yağlayarak üst üste dizin.
İç harcını yufkaların üzerine yayıp diğer altı kat yufkayı yine aralarını yağlayarak harcın üzerine kapatın.
Böreği kare kare dilimleyip üzerini de zeytinyağıyla yağlayın.
Susamı böreğin üzerine serpin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.
Böreğinizi üstü kızarınca fırından alıp ılınınca servis edin. Afiyet olsun…