Patates graten tarifi: Patates graten nasıl yapılır, yanına ne gider?

Patates sofralarımızda önemli bir yere sahiptir. Şimdi sizlerle tek başına da yiyebileceğiniz bir patates graten tarifi paylaşacağız. Patates graten nasıl yapılır, yanına ne gider merak edenlere, işte patates graten tarifi ve malzemeleri…

Patates Graten Tarifi Malzemeleri

8 adet patates

1 paket sıvı krema

1 su bardağı süt

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Rendelenmiş kaşar peyniri

Patates Graten Nasıl Yapılır?

Patatesleri soyun ve halka şeklinde ince ince doğrayın.

Dilimlediğiniz patatesleri geniş bir cam tepsiye dizin.

Daha sonra rendelenmiş sarımsak, krema, baharatlar ve kaşar peynirin bir kısmını ekleyip karıştırın.

Fırına verip 200 derecede yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin.

Ardından fırından çıkarıp üzerine kalan kaşar peynirini eşit bir şekilde serpin.

Tekrar fırına verip güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarınca bir süre dinlendirin.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

Patates Graten Yanına Ne Gider?

Patates graten yanına elbette patatesin tamamlayıcısı kızarmış tavuk kanadı ya da butlarını önerebiliriz. Tavuk eti sevmeyenler ve tercihini sebzeden yana kullanmak isteyenler de pratik havuç salatası ya da yine vazgeçilmezlerimizden domates soslu makarna alternatiflerini düşünebilirler.