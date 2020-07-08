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İHA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

Kayseri’nin eşsiz mutfağı geleceğe miras kalacak

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Kayseri’nin eşsiz mutfağı geleceğe miras kalacak
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mantı, aside, yağlama gibi yöresel lezzetlere yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla gerçekleştirilen Gastronomi Turizmi Çalıştayı’nı kitaplaştırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehri bir yandan doğa ve dağ turizmi, balon turizmi, sağlık turizmi, inanç ve kültür turizminde tüm ülkeye tanıtırken diğer yandan da Kayseri’nin eşsiz lezzetlerine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla gerçekleştirilen ve tüm Türkiye’de ses getiren Gastronomi Turizmi Çalıştayı’na ait tüm detaylar kitaplaştırıldı ve daha geniş kitlelere ulaştırılmaya başlandı.

Kayseri’nin eşsiz mutfağı geleceğe miras kalacak

Tarihsel ve coğrafi anlamda medeniyetlerin beşiği Kayseri’de tarihi, geleneği, kültürü ve sanatı yansıtan her şeyi halka ulaştırmak adına çalışmalar yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda geleceğe bir miras bırakarak, Kayseri’nin yemeklerini geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor. 

Kayseri’nin eşsiz mutfağı geleceğe miras kalacak

Şehrin gastronomik mirasını ortaya koyduğu, Gastronomi Turizm Çalıştayı ile Kayseri’nin yemek kültürünü tüm ülkeye tanıtmayı düşünen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, lezzetin anavatanı olan Kayseri’nin sucuk ve pastırmasıyla yapılan pek çok yemeğinin yanı sıra mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzetini hazırlanan kitapla beraber sadece şehir değil tüm Türkiye öğretmeyi amaçlıyor.

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Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayserinin yollara düşüren lezzetleri...
Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri'nin yollara düşüren lezzetleri...
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