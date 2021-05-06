Kars Yemekleri - Kars'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Kars Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Kars ili özellikle soğuk ve kuzey doğuda olan bir şehir olduğu için yaşantısı oldukça farklıdır. Bu yıl ve geçmiş yıllarda pek çok kişi tren yolu ile Kars iline gitmiştir.

Kars Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Kars Türkiye’n en kuzey doğusunda bulunana ve hem Hristiyanlık hem Türk tarihi için önemli bir şehir olmaktadır. Bu nedenle her yıl birçok ziyaretçisi olmaktadır. Ziyaretçiler tarafına rahatlıkla yenilecek yemekler şu şekilde olmaktadır:

Kete

Un Çorbası

Helva

Hangel

Sulu Köfte

Erişte Pilavı

Kaz Eti

Fırın Ağzı

Kars Böreği

Kete

Kete Kars yöresine ait olan en önemli ekmek türlerinde biri olmaktadır. Yapılışı ilk olarak ekşili hamurun orta kalınlıkta açılması ve üzerinde tereyağı konulması ile gerçekleşir. Bir süre yağın donması beklenir. Devamında ise katlanarak bir kaç kez aynı işlem gerçekleşir. Bu işlemler sonucuna susamlı ve kare şeklinde keteler meyana gelir. Oldukça lezzetli ve yumuşak olması ile bilinmektedirler.

Un Çorbası

Kars ili için oldukça önemli olan bu çorbanın tarihi bir değeri de bulunmaktadır. Savaş zamanına çocuklarını doyurmak isteyen bir anne tarafında yapılan bir yemek olarak bilinmektedir. Bu yemeğin en önemli özelliği ise un v eter ayağında oluşmasıdır. Bir miktar su katılarak yemek püre kıvamını alınca kapatılır. Tadı ve kokusu oldukça güzel olan bu yemek aynı zamanda çok faydalı da olmaktadır. Bağırsakların çalışmasından neden olur.

Helva

Helva daha çok Anadolu için irmik helvası şeklinde olmaktadır. Fakat Kars ilinde ise bu durum daha çok sadece un ile yapılan bir helva alarak bilinmektedir. Margarin ve sıvıyağ kültür olmayan kar silinen en çok tüketilen yağ çeşidi tereyağı olmaktadır. Tereyağı ile kavrulan yemekler daha lezzetli olmaktadır. Aynı zamanda pek çok kişi tarafından da tercih edilmektedir.

Hangel

Hangel yemeği hamurun haşlanması ile yapılan bir yemek olmaktadır. Bu yemedin en önemli özelliği ise üzerine yanmış soğan dökülmesi olmaktadır. Sarımsaklı yoğurt ile tüketilen bu yemek oldukça önemli bir gıda madde, olmaktadır. Son yıllarda oldukça fazla birey tarafından tüketilmektedir. Hangel’in suyu ile yapılan çorba ise un çorbasının ana malzemesi olmaktadır. Birçok açıdan sağlıklı fakat akşamları için biraz ağır bir temek olabilir.

Sulu Köfte

Kars ilinde pek çok yemek daha çok sulu tüketilmektedir. Sebebi soğuk hava koşullarında ısınsın oldukça önemli olmasıdır. Kars ilinde en çok sevilen yemeklerden biri olan sulu köfte temelde ekmek ile kıymanın küçük köfte şeklinde yapılmasında kaynaklanmaktadır. Oldukça lezzetli olan bu yemek pek çok kişi tarafından da tercih edilmektedir.

Erişte Pilavı

Uzun uzun kesilmiş hamurların bir daha kesilmesi ile kısa ve ince hamurlar elde edilir. Bu hamurların kurutulması ile birlikte erişteler ortaya çıkar. Eriştelerin tereyağında kavrulması ile de erişte pilav yapılmaktadır. Oldukça pratik ve oldukça sağlıklı bir yemek olarak bilinmektedir. Kars yerli halkı tarafından da sık tercih edilmektedir.

Kaz Eti

Kaz eti Kars coğrafyasına en uygun yaşam imkânını oluşturan bir hayvan olmaktadır. Bu hayvanlar soğuk havalardan dolayı oldukça yağlı olmaktadır. Kaz yemeği ise bu hayvanların yağları ile pişen bulgur pilavı ve kaz eti olarak bilinmektedir. Birçok yerde tandırda pişirilip bakır tepside servis edilmektedir.

Fırın Ağzı

Fırın ağzı olarak bilinene bir çeşit türlü yemeği olmaktadır. Bu yemeğin en önemli özelliği içine et domates ve kuyruk yağı konulmasıdır. Bu üç besin saatlerce tandırda pişerek oldukça güzel bir tat almaktadır.

Kars Böreği

Kars böreği el açması bazlamaların içine peynir ve patates konulması ile gerçekleşen bir yemek olmaktadır. Yemek odun ateşi üzerinde saçta pişmektedir. Ayrıca hemen tüketilmesi mümkün olan bu yemeğin bazı türlerinde de ıspanak bulunmaktadır. Ayran veya çay ile servis edilmektedir.