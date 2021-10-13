Karnabahar nasıl haşlanır? Karnabahar ne kadar süre haşlanmalı? Suyu işe yarar mı?

Pek çok biçime giren sebzeler içerisinde bulunan karnabahar; ilk önce haşlanmakta ve bu şekilde yemek yapılmaktadır. Bol su içerisinde haşlandığı zaman fırınlanması ve kızartması gibi değişik tariflerle harmanlandığı da belirtilebilir. Genel olarak karnabaharın haşlanma süresi; yaklaşık şekilde 15 dakikadır.

Bu sürenin kısaltılması adına; düdüklü tencere oldukça iyi bir tercih olacaktır. Karnabaharın türlü yemek tariflerinde kullanılması için haşlanması önemlidir. Yalnızca sulu ve salçalı karnabahar yemeklerinde karnabaharları haşlamaya gerek yoktur. Karnabahar haşlanırken, zamanı sınırlı olmayanlar, tencere içerisine bol su alarak, karnabaharları haşlamaya başlayabilirler. Bununla beraber karnabaharlar çatal ile kontrol edilerek arzu edilen yumuşaklıkta ocaktan alınması mümkün olacaktır. Bunun dışında karnabaharların çabuk haşlanmasına gerek duyan kişiler, düdüklü içerisinde 5 dakika kadar haşlama işlemini gerçekleştirebilirler.

Karnabahar Nasıl Haşlanır?

Karnabaharların en güzel şekilde haşlanmaları adına;

- Karnabahar, uygun parçalara bölünerek, su ile güzel bir şekilde yıkamak gerekmektedir.

- Tencere içerisinde parçalara bölünen karnabaharlar konularak, üzerlerini geçecek oranda su koyulmalıdır.

- Bu biçimde tencere içerisinde 15 dakika boyunca haşlama işlemleri gerçekleştirilmelidir.

Karnabahar Ne Kadar Süre Haşlanmalı?

Karnabahar; çiğken sert bir sebze olmasına karşın, kaynayan su içinde yaklaşık 15 dakika kadar yumuşaması mümkün olan sebze türüdür. Bunun dışında haşlanırken, çevreye kötü koku yaymasını önlemek adına, haşlama suyu içerisine limon sıkmak önemlidir.

Haşlandıktan sonra damak tadına göre kızartılarak veya fırında pişirilerek tüketilmektedir. Karnabahar; kaynayan suyun içerisinde yaklaşık olarak 15 dakika boyunca haşlanmalıdır. Bunun dışında düdüklü tencere tercihi ile karnabahar haşlayan kişiler; karnabaharı sadece 5 dakika kadar haşlamalıdır.

Karnabahar Suyu İşe Yarar mı?

Karnabahar; kış mevsiminde en fazla tüketilen sebzelerin içerisinde bulunmaktadır. Karnabahar; yemek tarifleri içerisinde oldukça zengin bir konumda yer almaktadır. Karnabahar; farklı yemek tariflerinin dışında haşlama ve salata olarak da tüketilebilmektedir. Bunların yanı sıra karnabaharın suyunun da birden fazla faydaya sahip olduğunu belirtmek önemli olacaktır. Karnabahar haşlandıktan sonra suyunun dökülmemesi ve tüketilmesi gerektiği söylenmektedir. Karnabahar suyunun tüketilmesi ile sağlığa faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Karnabahar suyu; sinir sistemini korur. Karnabahar suyunun içermiş olduğu yüksek B vitamini ile sinir sisteminin gelişmesine yardımcı olduğu söylenebilir. Bu süreç sayesinde sinir sistemini korur. Sürekli şekilde tüketilen karnabahar suyu ile kalp- beyin sağlığının korunması mümkündür.

- Karnabahar suyu; sindirim sistemini düzenler. Karnabahar suyunun bağırsak sistemi adına faydalı olduğu, uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Sürekli şekilde tüketildiği zaman, kabızlık sorununu ortadan kaldırmaktadır. İçermiş olduğu probiyotikler sayesinde etki göstermektedir. Bu sayede bağırsak florasına olumlu etkileri bulunur.

- Karnabahar suyu; göz sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. A vitamini; göz sağlığını koruyan en önemli kaynaklar içerisinde bulunmaktadır. Gözlerin daha keskin bir şekilde görmesine destek olur ve türlü göz rahatsızlıklarının ortaya çıkmasını önler. Karnabahar ise; oldukça iyi bir A vitamini kaynağıdır. Bilhassa gelişim çağında bulunan çocukların haftada bir defa karnabahar suyu tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

- Karnabahar suyu; antioksidan etkisini yaratmaktadır. Karnabahar suyunun içerisinde bulunan C vitamini ve başka besin kaynakları antioksidan etkisini yaratmaktadır. Bu etki ile insan vücudundaki tümör hücrelerinin oluşmasını önler ve zararlı serbest radikallerin uzaklaşmasına yardımcı olur. Bu şekilde karnabahar suyunun, sürekli tüketilmesi önerilmektedir.