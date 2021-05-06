Kahramanmaraş Yemekleri - Kahramanmaraş'da Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Maraş Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Kahramanmaraş’ı mutfak kültürü yönünden zengin kılan bir diğer özelliği ise, Anadolu’nun medeniyetin kokusunu, tarihini en derinden yaşayan merkezlerinden biri olmasından kaynaklanır. Bölgede kışlık hazırlıklara çok önem verir.

Meşhur Kahramanmaraş Yemekleri

Tirşik çorbası

Maraş köftesi

Un sucuğu

Maraş tava

Yoğurtlu dövme çorbası

Eli böğründe yemeği

Acem pilavı

Yaprak sarma

Maraş dondurması

Çullama

İlende tatlısı

Zeytinyağlı kuru dolma

Patlıcanlı ekşili çorba

Zeytinyağlı kuru dolma

Ezme kebap

Patlıcanlı çöp kebabı

Kalili köfte

Ciğerli bulgur pilavı

Şekerli peynirli börek

Kahramanmaraş'ta Ne Yenir ve Neyi Meşhur?

Kahramanmaraş ekşili ve acılı yemekleri ile zihinlerde kendine yer edinmeyi başardı. Keçi sütüyle yapılmış yoğurdu, dünyaca ün yapmış dövme dondurması ve kırmızıbiberi gibi pek çok lezzetin ünü sınırları aşıyor. Kahramanmaraş’ı direniş öykülerinin dışında, Maraş dövme dondurması ve meşhur kırmızı biberi ile de tanıyoruz. Olgunlaştıktan sonra kurutularak toz haline getirilen dünyaca ünlü acı biberi yemeklere lezzet katmakla kalmıyor aynı zamanda eski dönemlerde haricen deriye sürülerek kan toplayıcı olarak da kullanılıyordu. Özellikle de romatizma hastaları, şiddetli ağrılara karşı, alkol ile karıştırılan biber ile rahatlamayı umuyor.

Maraş Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Yoğurtlu Dövme Çorbası: Kahramanmaraş'ın en meşhur yemekleri arasında yer alan yoğurtlu dövme çorbası, sıcak ve soğuk olarak servis edilebiliyor. Bu çorba, daha çok yaz aylarında da tercih ediliyor. Bu çorbanın yapılışında nohut ve buğday kullanılır.

Terbiyeli Paça Çorbası: Paça çorbası, hemen hemen her bölgede sevilerek tüketilen bir oldukça lezzetli çorbadır. Maraş usulü paça çorbası, bol acılı ve bol etli olacak şekilde sunulur. İsteğe göre çorbaya sumak da eklenebilir.

Patlıcanlı Ekşili Çorba: Kahramanmaraş yemekleri arasında özel bir yere sahip olan bu çorba daha çok sabah öğünlerinde tercih ediliyor. Bu çorba, patlıcan yerine pancar ve semizotu ile birlikte de hazırlanabiliyor. Evinizde sumak yoksa koruk, nar ya da erik ekşisi ve 2 kaşık limon suyu da kullanabilirsiniz. Sumak ekşisini daha önceden hazırlayarak dolapta saklayabilirsiniz. Bunun için 1 bardak suya 2 çorba kaşığı sumak ekleyerek yarım saat dolapta bekletmeniz gerekiyor. Karışımı süzerek çorbada kullanabilirsiniz.

Ciğerli Bulgur Pilavı: Tereyağında yapılan bulgur pilavı, kavrulmuş ciğer ile buluşturulduğu zaman ortaya çok lezzetli bir tarif çıkıyor. Maraş'ın yöresel yemekleri arasında önemli bir yere sahip olan ciğerli bulgur pilavı çeşitli sebze ve zengin baharatlarla birlikte sunuluyor.

Acem Pilavı: Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip olan pirinç pilavının zenginleştirilmesi ile ortaya çıkan acem pilavı, Kahramanmaraş ve çevresinde bulunan pek çok yörede sıkça tüketiliyor. Acem pilavı yapımında et, fıstık, kuş üzümü ve havuç da kullanılır.

Eli Böğründe: Kahramanmaraş'ın en yöresel yemekleri arasında yer alan eli böğründe yemeği, özel ve çok lezzetli bir kebap çeşididir. Kuzu eti ile hazırlanan eli böğründe yemeği, kızarmış patates, közlenmiş domates ve biber eşliğinde sunulur.

Sömelek Köftesi ve Havuçlu Pilav: Maraş'ın en sık tüketilen yemeklerinden birisi de sömelek köftesidir. Küçük porsiyonlar şeklinde hazırlanan köfteler haşlandıktan sonra, üzerine sarımsaklı yoğurt eklenerek servis edilir. Bu yöresel lezzet, genellikle havuçlu pilavla birlikte sunulur.

Kalili Köfte: Kahramanmaraş’ta Kalili, ‘sincap’ manasına geliyor. Kalilinin içinde yer alan ceviz büyüklüğündeki bulgurlar, köfte şeklinde getiriliyor. Kalili köftesi, tarhana çorbasının içine eklenerek misafirlere servis edilir.

Maraş Tava: Patlıcan, domates, soğan ve kırmızı et ile harmanlanarak hazırlanan Maraş tava, yörenin en beğenilen yemekleri arasında yer alır. Kahramanmaraş'ta bulunan restoranların çoğunda Maraş tavayı görebilirsiniz.

Maraş Köftesi: Dilimlenmiş patlıcan, domates ve biber ile birlikte hazırlanan Maraş köftesi, uzun şişlere özenle geçirilerek sunulur. Bu özel yemek, yanında kuş üzümlü pilav ile birlikte servis edilir.

Pazı Sarması: Maraş'ta yaprak sarmalarının önemli bir yeri vardır. Zeytinyağlı yaprak sarmanın yanı sıra pazı ile hazırlanan ince sarmalar neşeli ve kalabalık sofralarda sıkça ye alıyor.