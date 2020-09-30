Yemeklerin en güzel eşlikçisi lezzetli pilav tarifleri
Pilavın Türk mutfağında çok önemli bir yeri vardır. Evlerde hemen her akşam mutlaka pişen pilav, lezzetli ana yemeklerin de en güzel eşlikçisi. Sadesi, kestanelisi, vişnelisi gibi pek çok farklı şekilde yapılabilen pilavı yapması da marifet ister. Sizler için birbirinden lezzetli pilav tariflerini derledik. Size de akşam hangisini yapacağınıza karar vermek kaldı. İşte harika pilav tarifleri...
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Çin pilavı
Pilav, sofralarımızın baş tacıdır. Dünya mutfağında da farklı tekniklerle pişirilmekte. Eğer Uzak doğu mutfağına meraklıysanız Çin pilavı tam size göre! Evde denemek isteyenler için işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Her yemeğin yanına yakışan, yemeklerin tamamlayıcısı pilavı mısırlı ve bezelyeli denemeye ne dersiniz? Pilav oldukça pratik bir yemek olsa da parlak ve tane tane tutturmak zordur. Osmancık, baldo, kırık gibi birçok türü olan pirincin su ve tereyağıyla buluşmasından oluşan bu lezzete bezelye ve mısırı da ekleyince tadından yenmez. Peki mısırlı ve bezelyeli pirinç pilavı nasıl yapılır? Anneleriniz kadar güzel pilav yapabilmek için bu tarifi denemelisiniz.
Neredeyse her sokağın başında bulabileceğiniz enfes bir sokak lezzeti nohutlu pilav. Hazırlanması da oldukça pratik olan bu sokak lezzetini evine taşımak isteyenler için leziz nohutlu pilav tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Karadeniz mutfağının, özellikle de Rize ve çevresinin en sevilen geleneksel lezzetlerinden biridir hamsili pilav. Balıklar yan yana dizilir, içine mis gibi tereyağlı pilavı doldurur. Fırında pişirilir yanında mısır ekmeğiyle afiyetle yenir. İştahınız kabardıysa lafı daha fazla uzatmadan tarife geçelim.
Pilav her zaman sofralarımızın baş köşesinde yer alsa da özellikle yaz aylarında domatesler bollaştığında yapılan domatesli pilavın lezzeti bir başka olur. Ancak domatesli pilav yaparken su oranını ayarlamak diğer pilavlara göre biraz daha zordur. Sizin için kıvamı tam tutan enfes bir domatesli pilav tarifi hazırladık. Yanında karpuz ya da kavunla muhteşem bir öğün oluşturan domatesli pilavımızın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Marifetinizi göstermek ise size kalmış. Şimdiden afiyet olsun…
Ekşili pilav, Kastamonu mutfağına ait nefis bir yemek. En önemli özelliği Kastamonu’da yetişen siyez buğdayından elde edilen bulgurlarla yapılması. Ebegümeci ve yoğurdun eklenmesiyle çok farklı bir lezzete kavuşan bu pilav, aynı zamanda sulu kıvamıyla da fark yaratıyor. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz ekşili pilavın malzemeleri ve tarifi…
Perdeli pilav ya da perde pilavı, Türk mutfağının en lezzetli ve sunumu en şık yemeklerinden biri. Dışı hamurla kaplı nefis bir tavuklu pilav olan perdeli pilav, biraz çabayla evde de kolayca yapılabilir. Sizin için MasterChef Türkiye jürisi Şef Somer Sivrioğlu’nun imzasını taşıyan bir perdeli pilav tarifimiz var. Denerseniz pişman olmazsınız. Kolay gelsin…
Kepekli pirinç mutfaklarımıza gireli çok olmadı ama daha sağlıklı bir seçenek olması nedeniyle yaygınlaşması hızlı oldu. Biz de dedik ki sizin için kepekli bir pilav hazırlayalım ve bu pilavı renkli sebzelerle canlandıralım. Ortaya çok nefis bir vejetaryen yemek çıktı. Bu pilavda tereyağı yerine sıvı yağ kullanıp vegan bir tarif oluşturmanız da mümkün elbette...
Ala pilav, Kastamonu mutfağına ait bir tür bulgur pilavı. İçindeki mercimeğiyle ve yumurtasıyla oldukça da doyurucu ve besleyici bir yemek olan ala pilav, özellikle kış aylarında mutlaka denemeniz gereken yemeklerden. Kısa sürede yapıp afiyetle yiyebileceğiniz ala pilavın malzemeleri ve pişirme aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Zerdeçal aslında mutfağımızda yüzyıllardır yer alan ancak son dönemde popülerliği daha bir artan bir baharat. Mis gibi kokusu ve sapsarı rengiyle klasik pilavlardan sıkılanlar için, zerdeçallı pilav farklı bir alternatif olabilir. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışacak olan zerdeçallı pilavı mutlaka deneyin. İşte zerdeçallı pilav tarifi…
Etli ve baharatlı yemeklerin sıklıkla tüketildiği Diyarbakır'da yine sıklıkla tüketilen bir pilavımız var: duvaklı pilav. Duvaklı pilav et ve pirincin buluşmasıyla ana yemek haline geliyor ve gayet de doyurucu bir lezzet oluyor. Yapımı iki aşamalı olduğundan gözünüzde büyüyebilir ama sandığınızdan daha kolay olan duvaklı pilav tarifimiz aşağıda sizler için hazır. Şimdiden afiyet olsun...
İçindeki kuşüzümleri ve dolmalık fıstıklar sayesinde lezzeti pilavdan çok dolma içini hatırlatan iç pilav, şık sofralar kurmak isteyenlerin aklına ilk gelen tariflerden. Ciğer ve baharatlarla lezzeti daha da kuvvetlenen iç pilavı siz de sofralarınızda konuk etmek isterseniz, bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Çok beğeneceğinizden eminiz…
Kapama pilavı, Ankara'nın en meşhur yemeklerinden biri. İçindeki et ve soğanıyla tam bir lezzet deposu olan kapama pilavını bir kez deneyince asla vazgeçemeyeceksiniz. Akşam yemeğinizde veya misafir sofralarınızda bu nefis pilavın size eşlik etmesini isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Öyle bir pilav ki, içinde yok yok... Normalde yemeklerin tamamlayıcısı olan pilav bu haliyle tam bir ana yemek. Bahsettiğim lezzet kesinlikle iç pilav. İçerisine koyulan enfes ciğer, fıstık ve kuş üzümü ile tadına doyum olmayan ciğerli iç pilav nasıl yapılır? işte cevabı...
Denizin olduğu yerde her tür deniz ürünü de yemeklerde sık sık kullanılır. Ülkemizin zengin mutfaklarından Muğla da deniz ürünleriyle adından bahsettiriyor. Muğla mutfağından misafirlerinizi büyüleyecek bir tarifle sizlerleyiz. Ahtapotlu pilavla yiyenleri şaşırtacak ve büyüleyeceksiniz. Salatalarda da kullanılan ahtapot, pilava çok yakışacak. Peki ahtapotlu pilav nasıl yapılır?
Tavuklu pilav en sevilen geleneksel lezzetlerimizdendir. Biz bugün geleneksel tavuklu pilavdan biraz farklı içine bezelye ve salça da ekledik ve bambaşka bir lezzete dönüştürdük. Kolayca yapabileceğiniz tavuklu ve bezelyeli pilav çok da doyurucu ve besleyici. Afiyet olsun!
İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerin risotto'yu bir de mantarlı ve jambonlu deneyin. Biz tarifimizin lezzetinden çok eminiz. Sizin de mutlaka tatmanızı tavsiye ederiz. Tekniğini doğru takip ettiğinizde yapamamanız mümkün olmayan mantarlı risotto'nun malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda...
Türk mutfağında pilavın yeri başkadır. Her yemeğin yanında olmazsa olmaz pilavı sebzeli, etli hatta meyveli haliyle herkes çok sever. Ancak sade pilavın tadına doyum olmaz. Pilav yapımında seçtiğiniz pirinçte çok önemlidir. Bu tarifimizde kokulu pilav olarak da bilinen yasemin pilavı yapacağız. Peki yasemin pilavı nasıl yapılır? Mis gibi kokulu yasemin pilavı tarifi…
Masterchef düellolarına damga vuran yemekler arasında patatesli çilav en dikkat çekendi. Çok sevilen patates ve pilavı birleştiren bu muhteşem tarif üstelik oldukça kolay. Peki patatesli çilav nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…
Dövme pilavını duymuşsunuzdur. Bu lezzeti dillere destan yemeğimiz Mersin mutfağına özel bir pilav ama bu pilav pirinçten değil buğday ve nohuttan yapılıyor. Yapılışı da oldukça kolay. Tüm malzemeleri haşlayıp servis tabağına alıyorsunuz ve etleri de üstüne ekliyorsunuz. "Akşama ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız bu tarifimiz size yardımcı olabilir. Şimdiden afiyet olsun.
Klasikler güzeldir... Arpa şehriyeli pilav da en klasik lezzetlerden bir tanesi. Daha şehriyeleri kavururken mutfağı mis gibi bir kokunun sardığı arpa şehriyeli pirinç pilavı tavuk ve et yemeklerinin yanına çok yakışır. Bir de güzel bir yoğurt eklediniz mi yemeğiniz tamam. Afiyet olsun!
Pirinç yerine şehriyeden yapılan bu pilav, et yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Üstelik içindeki tulum peyniri de lezzetine lezzet katıyor. Pilavda peynir olur mu demeyin? Sonuçta şehriye aslında makarna ailesinden bir malzeme. Velhasıl bu pilavı mutlaka denemelisiniz, çünkü kesinlikle çok beğeneceksiniz.
Meyhane pilavı, Adıyaman yöresinin en meşhur yemeklerinden. Kuşbaşı et ile yapılan bu meşhur pilav, o kadar lezzetli ve doyurucu ki tek başına bir yemek olarak da zevkle tüketilebilir. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz meyhane pilavının yapılışı tüm ayrıntılarıyla aşağıda. Uzun sürecekmiş gibi görünüyor ama aldanmayın, çünkü aslında meyhane pilavının yapılışı çok kolay.