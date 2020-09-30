Yemeklerin en güzel eşlikçisi lezzetli pilav tarifleri

Sebzeli kepekli pilav tarifi Kepekli pirinç mutfaklarımıza gireli çok olmadı ama daha sağlıklı bir seçenek olması nedeniyle yaygınlaşması hızlı oldu. Biz de dedik ki sizin için kepekli bir pilav hazırlayalım ve bu pilavı renkli sebzelerle canlandıralım. Ortaya çok nefis bir vejetaryen yemek çıktı. Bu pilavda tereyağı yerine sıvı yağ kullanıp vegan bir tarif oluşturmanız da mümkün elbette...