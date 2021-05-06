Eskişehir yemekleri - Eskişehir'de ne yenir ve neyi meşhur? Eskişehir mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Eskişehir’in yemek kültürü oldukça geniş tat aralığını sahiptir. Anadolu bölgesinin yemek kültürünü barındırmaktadır.

Meşhur Eskişehir Yemekleri

Eskişehir, turizm açısından zengin bir şehirdir. Bunun yanı sıra yemek kültürü olarak geçmişten gelen lezzetlere sahiptir. Buğday üreticisi bir şehir olmasından kaynaklanan, geniş bir un hammaddesine sahip yemekleri bulunmaktadır.

Eskişehir yemekleri içerisinde, şehirde yetişmekte olan buğday ve buğdaydan üretilmekte olan un kullanılmaktadır. Şehir içerisinde uzun süreler içinde buğdayın yer almasından kaynaklanan lezzetler oluşmuştur.

Eskişehir, kültürel özellikleri bakımından zengin bir şehirdir. Şehir içerisinde farklı kültürlere sahip olan toplumlar yaşamaktadır. Farklı kültürlerin birleşmesiyle yeni tatlar ve lezzetler oluşmuştur. Bu nedenle yemeklerin tatları, farklı kültürlerden esinlenmektedir.

Yöresel tatların oluşumlarında farklı yöreler etki etmektedir. Eskişehir içinde balkanlardan gelen tatlar ve Kafkas topraklarından gelen tatlar bulunmaktadır. Bununla birlikte kırım bölgesi de lezzetlerin oluşumlarında etki etmiştir.

Eskişehir’e gidildiğinde tatar mutfağından esinlenen lezzetler bulmak kolay olacaktır. Yöreye ait olan mantı çeşitleri bulunmaktadır. Aynı zamanda balaban köftesi ya da zeytin ezmesi, tercih edilen yemekler arasında yer alır.

Eskişehir Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Yulaflı Balaban Köfte

Yulaflı Büryan

Çiğbörek

Kıygaşa

Kavurma Börek

Kalem Dolma

Eskişehir, özellikle balaban köftesi ile meşhur olan bir menüye sahiptir. Balaban köftesi özellikle iç harcı ile birlikte etkileyici bir tada sahiptir. Balaban köftesi, kırım tarafına ait olan lezzetlerden bir tanesidir. Eskişehir’in farklı bölgelerden gelmekte olan tatlarından bir tanesidir.

Balaban köftesi, Bursa da yer alan pideli köfte kıvamında olan bir köfte çeşididir. Bu lezzet, bazı restoranlar içerisinde kebap yerine de geçmektedir.

Balaban köftesi, kırım tatarlarından olan göçmenler tarafından tanıtılmıştır. Kıpçakların lehçesi içerisinde büyük anlamına gelmektedir.

Balaban köftesinin yapılmasında dinlendirilmiş olan dana etleri kullanılmaktadır. Balaban köftesi ve bunun yanında yöresel lezzetlerin kullanılması, etkileyici bir tat oluşturmaktadır.

Eskişehir, içerisinde birçok üniversite bulundurmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin en çok tercih ettiği tatlar arasında Balaban köftesi yer almaktadır.

Yufkalı büryan, farklı bölgelerden gelmekte olan ve Eskişehir içerisinde tüketilmekte olan lezzetlerden bir tanesidir. Yufkalı büryan, doğu bölgesinde yer alan Bitlis bölgesinde yer alan bir tattır. Yufkalı büryan hem kırmızı et ile hem de beyaz et ile yapılmaktadır.

Doğu Anadolu bölgesine ait olan lezzet, Eskişehir içerisinde farklı tariflerle daha zengin bir şekilde yapılmaktadır. Görünüm olarak dürüme benzemektedir. Aynı zamanda yapılışı oldukça pratik bir yemektedir.

Turistler tarafından beğenilen lezzetler arasında yer almakta olan bir tattır. Yulaflı büryan, özellikle yanında ayranla ya da şalgamla birlikte tüketilmektedir.

Lezzet bakımından özgün ve farklı yörelerin birleşimi ile oluşan bir yemektir. Yulaflı büryan yemeği olarak da adlandırılmaktadır.

Çiğbörek, Eskişehir içinde en çok tüketilmekte olan ve en çok ismini duyuran lezzetlerden bir tanesidir. Toplum içinde adı aynı zamanda çibörek olarak da bilinmektedir. Eskişehir mutfağına Kırım tatarları tarafından giren lezzetlerden bir diğeridir.

Çiğbörek, öğünler arasında atıştırmalık olarak tüketilmekte olan bir yemektir. Doyurucu ve besleyici hammaddelere sahiptir.

İçerisinde yer alan harcın oluşumunda az yağlı bir kıyma ve ince doğranmış soğan kullanılmaktadır.

İç harcın yufkaya sarılması ile oluşmakta olan pratik bir yemektir. Sokak lezzetleri arasında yer almaktadır. Hem sokakta yer alan satıcılarda hem de restoranlarda yer almaktadır.

Kıygaşa, hamurdan oluşmakta olan ve bazı yörelerde yer alan pişiye benzemekte olan bir yemektir. Eskişehir mutfağında önemli bir yere sahiptir. Tatar göçmenler tarafından kazandırılmış bir lezzettir. Kıygaşa, özellikle misafirler için ya da özel günler içinde yapılmaktadır.

Kavurma börek olarak bilinen ve Kırım mutfağından gelmekte olan Eskişehir içinde meşhur olan bir lezzet bulunmaktadır. Çayın yanında tüketilmekte olan ve kafelerde bulunmakta olan bir besindir. Hem doyurucu olmakta hem de çayın yanında atıştırmalık görevi görmektedir.

Eskişehir içerisinde yer alan meşhur yemeklerden bir tanesi kalem dolmadır. Kalem dolma, özellikle Sivrihisar’a ait olarak bulunan bir lezzettir.