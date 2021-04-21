Bugün iftara ne pişirsem? Ramazanın dokuzuncu gününe özel iftar menüsü

Çeşmi nigar çorbası, Osmanlı mutfağından günümüze uzanmış lezzetlerden. Bir tür mercimek çorbası olan çeşmi nigar çorbasının en önemli özelliği, içine eklenen yumurtalı limonlu terbiye. Üzerinde kırmızı yağla servis edilen çeşmi nigar çorbası için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

Manisa’nın Demirci ilçesine ait bir yemek olan Demirci kebabı, mutfağımızın en ilginç et yemeklerinden biri. Etin haşlandıktan sonra yoğurulmasıyla elde edilen Demirci kebabı geleneksel olarak etin 1 gece boyunca taş fırında ağır ateşte haşlanmasıyla yapılıyor. Biz bunu düdüklü tencerede yapıp kolaylaştırdık. İşte evde yapabileceğiniz Demirci kebabı tarifi...

Osmanlı saray mutfağında pilavların çok önemli bir yeri var. Özellikle kuru yemiş ve kuru meyvelerle lezzetlenen pilavların bazıları günümüze kadar yaşamını sürdürmüş durumda. Bu pilavlardan bir tanesinin tarifini hazırladık sizin için. İç pilav olarak da bilinen bu bademli, cevizli, üzümlü, kayısılı Osmanlı pilavını mutlaka denemelisiniz. İşte tarifimiz...

Görünümü ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak hafif bir tarifimiz var: Fırında patates dilimleri. Yağda kızarmış patatesin tüm lezzetini taşıyan fırında patatesin kalorisi ise çok daha düşük. Et yemeklerinin yanında ya da tek başına zevkle yiyebileceğiniz fırında patates nasıl yapılır? Lezzetli fırında patates tarifi içeriğimizde...

Ana yemeğinizin lezzetini şöyle hafif mayhoş bir salata ile katlamak ister misiniz? Sağlık için çok faydalı olan kuzu kulağı salatasını narlı, cevizli veya peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Oldukça nefis olan bu güzel salatayı denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Fatih sarması hem sunum olarak hem de tat olarak hafif pasta severlere hitap ediyor. Peki Fatih sarması nasıl yapılır? İşte, Fatih sarmasının malzemeleri ve kolay tarifi…