Biryan nedir, nasıl yapılır? Biryan(büryan) kebabı tarifi ve malzeme listesi

Et yemekleri arasında yer alan ve Türkiye’nin dört bir yanında bilinen Biryan, kuyu kebabı olarak da adlandırılıyor. Zehmetli ve meşaketli yemeklerden olan biryan et yemeğinin en sevilen tatlarından. Özel yapılan kuyularda ateşte yaklaşık 1 buçuk 2 saatte pişirilen büryan kebabı kuzu eti ile pişiriliyor. İşte, biryan tarifi ve yapılışı.

Yapımı için malzemeler

Kişi sayısına göre birkaç adet bütün kuzu

Biryan (Kuyu) kebabı tarifi Nasıl yapılır?

Biryan kebabı için tuğladan örülmüş 1-1,5 metre derinliğinde ve 3-5 kuzunun sığabileceği genişlikte bir kuyuya ihtiyaç var.

Kuyunun tabanına odunları döşeyip is çıkmayacak şekilde yakın.

Kuyunun duvarlarına çengelleri takın.

Köz haline gelen ateşin üzerine boş bir tava ya da tepsi yerleştirin.

Kuzuları tamamen temizleyip parçalamadan çengellere takın.

Kuyunun ağzını tahta bir kapakla kapatıp kapağın etrafını çamurla hava almayacak şekilde sıvayın.

Bu şekilde iki saat pişen kuzuları parçalayıp servis edin.

Kuzuların altına yerleştirdiğiniz tepside biriken yağlı et suyuyla pilav yapıp etinizin yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…