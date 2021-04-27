Bebek pankeki nasıl yapılır? Birbirinden besleyici ve pratik bebek pankek tarifleri

Muzlu Bebek Pankek Tarifi

Malzemeler:

1 adet muz

5 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı (1 yaşından büyüklere beyazıyla birlikte verebilirsiniz)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı pekmez

1 su bardağı su

Muzlu Bebek Pankek Nasıl Yapılır?

Muzlu bebek pankeki yapmak için öncelikle muzu püre haline getirin.

Ardından yumurta sarısı, sonra pekmez, daha sonra 1 yemek kaşığı sıvı yağ, su ve unu ilave edip karıştırın.

Kaşık yardımıyla tavaya dökerek çok bekletmeden iki tarafını da pişirin. Dilerseniz pankekin sıcağıyla üzerine çay kaşığı ucuyla pekmek sürerek yumuşatabilir ve tatlandırabilirsiniz.

Hurmalı Bebek Pankek Tarifi

Yine pratik ve besleyici pankek tariflerinden biri olan hurmalı pankek tarifine bebeğiniz bayılacak. Bebeğiniz 8 aylık olduysa mutlaka bu tarifi denemenizi öneririz. Bebeğiniz eğer 12 ayını doldurduysa, pankekin üzerine bal gezdirerek servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 yumurta sarısı (yumurtaya başlayanlar tamamını kullanabilir)

2 silme çorba kaşığı tam buğday unu

1.5 çorba kaşığı yoğurt

2 adet Medine hurması

1 çay kaşığı toz buğday ruşeymi (glüten içerir)

1 ceviz rendesi

1 silme çay kaşığı karbonat

Hurmalı Bebek Pankeki Nasıl Yapılır?

Öncelikle tarife hurmaları hazırlayarak başlayalım. Bunun için, hurmayı cezvenin içinde çok az suda 5 dakika haşlayıp kabuklarını soyun ve minik minik doğrayın.

Tüm malzemeleri bir kasenin içine alıp karıştırın.

Kızgın tavaya 1 yemek kaşığı pankek hamurundan döküp arkalı önlü pişirin.

Hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Hurmalı pankekin üzerine, bebeğiniz 1 yaşını geçtiyse üzerine bal, ya da geçmediyse pekmez serperek servis edebilirsiniz.

Yumurtasız Bebek Pankek Tarifi

Şimdi paylaşacağımız bebek pankek tarifi 8 ay ve üstü bebeklerimiz için uygun olacaktır. Eğer bebeğiniz yumurta yemeyi reddediyorsa ilk başta bu besini yoğurt gibi sağlıklı gıdalardan alabilir. İşte yumurta sevmeyen bebeklere, yumurtasız pankek tarifi…

Malzemeler:

Yarım muz

2 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı peynir altı suyu (yoksa su)

3 yemek kaşığı tam buğday unu

Zeytinyağı

Yumurtasız Bebek Pankek Nasıl Yapılır?

Yumurtasız bebek pankeki hazırlamak için ilk olarak işe muzu ezmekle başlayalım.

Sonrasında sırasıyla diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.

Kullandığınız Yoğurdun kıvamına göre koyuluğu değişebilir. Kıvamı çok suluyla ekstra un ekleyebilirsiniz.

Tavaya zeytinyağı döküp arkalı önlü kızartın. Afiyet şifa olsun.