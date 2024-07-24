Tohum ve damızlık olmazsa tarım olmaz

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Geçen yıldan tanıştığımız Toprak Mahsulleri Ofisi (Buğday, fındık, bakliyat) Genel Müdürü Ahmet Güldal’dan temel ve ortak anlatımlarından “Küresel ısınma, pandemi, savaşlar ve doğal afetlerin yol açtığı yeni dünyanın yeni üretim normalleri, ülkeleri daha fazla ve planlı üretime yöneltmiş, ‘gıda milliyetçiliği’ kavramını gündeme getirdiğini” öğrendik. Karadeniz’deki fındıkçılar, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’dan iyi fiyat bekliyor bugünlerde. TMO yanında fındık işini de üzerine alan Güldal’ın, son birkaç yıldır fındıkta yarattığı ‘istikrar’ ve kendisine yönelik başarıları gerçekten dikkat çeker oldu.

SİGORTA; TİGEM VE TMO

TİGEM ve TMO, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çok değerli ve stratejik kurumları. İki marka için ‘Ülkenin sigortası’ demek gerekiyor.

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Bakan Yumaklı, “2022 yılında bitkisel üretim rekoru kıran ülkemiz, aynı zamanda tarım ürünleri ihracatında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. ‘Türkiye Yüzyılı’nda da yeni başarı hikayeleri yazma azmiyle yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın yeni normalinde ülkemizin tarımsal üretimindeki potansiyelini daha ileri taşıyacağız” diyor.

Özetle her sorumluyu tarımla ilgili çalışmalarında çok heyecanlı gördük, hepsi de tarımda “Bereket ve bolluk” bekliyor. Biz de bu başarıları görünce heyecanlandık, ama kuraklık en büyük endişe. Bu yazıyı yazarken, gök kapkaranlık oldu, inşallah yağmur düşer diye bekledik; sadece toz aldı.

DEVLETE YÜK OLMAM

TİGEM Genel Müdürü Gezginç’in konuşurken şu sözleri ilginçti: “Allah’a şükür devletime para kazandırıyorum. Bir kamu kuruluşu olarak TİGEM, bilinenin aksine bütün giderlerini kendi bütçesinden ödeyen, adeta bir şirket gibi çalışan bir kuruluştur. Burada en büyük gurur devlete yük olmamak.”

OSMANLI MİRASI

Gıda güvenliği konusunda TİGEM örnek bir kurum, Osmanlı’nın 700 yıllık mirası, 1937’de zirai kombinalar, 1950’de Devlet Üretme Çiftlikleri 1984 de de TİGEM adını almış. 3,3 milyon dekar arazisi var.

17 İŞLETME VAR

Türkiye genelinde 17 işletmede hizmet veriyor Ana iş kolu tohum ve damızlık. 2023 yılında 392 bin ton verim ile tüm zamanların üretim rekoru kırılmış. Geçen yıl ve bu yıl da yüksek verim alınması tarımcıların başarısı sayılıyor. Bizi ağırladığı TİGEM’in Karacabey tesislerinde, Genel Müdür Dr. Hasan Gezginç’ten, gazeteciler olarak çok şey öğrendik. Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanında öncü kuruluşu olan TİGEM, üretimiyle sadece ülkemizde değil, bölgesinde ve dünyada en köklü yapılandırmalardan biri. Osmanlı döneminde birçoğu Çiftlikat-ı Hümayun olarak varlık bulan, bazıları da bulundukları bölgenin, bazıları ise sarayın ve ordunun gıda ve at ihtiyacını karşılayan, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte farklı tarımsal faaliyet alanları ile devlete intikal eden bu işletmeler, hara, inekhane ve DÜÇ’nin birleşmesiyle 1984 yılında TİGEM olarak tek çatı altında toplanmış.

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ÇİFTÇİ PARA KAZANIYOR

Dr. Hasan Gezginç diyor ki: “Çiftçilerimizin para kazanmadığı konusundaki görüşlere katılmıyorum. Çiftçilerimiz para kazanıyor ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki sizin kazandığınız para size yetiyor mu? Bu çağda bir analiz yapalım. Şu anda muhtemelen daha çok kazanıyordur. Ama bu çağın gerekleri bizim ekonomik olarak çok fazla yorulmamıza neden oluyor. Bu çağın giderleri fazla. Bugün bu ülkenin çiftçisine dağıtılan destek 63 milyar lira. Büyük para, ama ülke de büyük. Kazancımız çok büyük ama giderimiz de çok büyük.”

Yarın: Arap atlarının 7 göbek kaydı var.

Rekor bir tay 3.5 milyon TL fiyat buldu.

SERTİFİKALI TOHUM DAMIZLIK HAYVAN

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TİGEM’in temel faaliyet alanı sertifikalı tohum üretimi ve damızlık hayvan yetiştiriciliği olduğunu belirtelim. Üç farklı işletmesinde saf kan Arap atı yetiştiriciliğinin faaliyeti çok dikkat çekici. Geleceğin şampiyon atları Bursa’da Karacabey, Malatya’da Sultansuyu, Eskişehir’de ise Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştiriliyor. Modern tesislerde, ileri teknolojiden faydalanarak titizlikle yapılan atçılık camiasında değerli saf kan Arap atı yetiştiriciliği sayesinde bu değerli gen kaynağının ırk karakterinde bozulma olmadan korunması sağlanmış. Yetiştirilen safkanlar 2022-2023 doğumlu Arap koşu tayları 16 Temmuz’da Karacabey’de ve Veliefendi Hipodromu’nda satışa çıkarıldı.

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LOZAN’I UNUTMAYIN

BU antlaşma, Türk ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir yok etme eyleminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır!

Mustafa Kemal ATATÜRK

Lozan’da karşı tarafın pek çok önerisinin, İsmet İnönü tarafından kabul edilmemesi İngiliz Lord Curzon’u rahatsız etmiş ve ‘Paşa paşa ne önersek ret ediyorsunuz. Neyinize güveniyorsunuz acaba? Reddettiğiniz önerileri cebimize koyuyoruz. Bizden yardım istemeye geldiğinizde cebimizden çıkarıp teker teker önünüze koyacağız’ demesi üzerine İsmet İnönü, ‘Şimdi istediklerimiz aynen kabul edilsin, yardım istemeye geldiğimizde önerilerinizi değerlendiririz’ yanıtı, bağımsızlığımıza nasıl sahip çıktığımızın çok anlamlı bir kanıtı olarak tarihe altın harflerle geçmiştir.

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ABD emperyalizmi hâlâ bu antlaşmayı delmek ve yok etmek için çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

GÜNÜN SÖZÜ

“Teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmeyen insanlara hayatının tüm kapılarını kapatma işlemine ‘sağlıklı yaşam’ denir.”

Yaşar HANGÜN

MESAJ PANOSU

-SEVGİLİ mükellefler. Vergi ödemelerinizde tek muhatabınız Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye’dir, meslek mensubunu “Neden ben sürekli vergi ödüyorum” diye darlamayınız.

İstanbul Mali Müşavirler Grubu

-KAT karşılığı inşaat sözleşmelerinde gecikmeden kaynaklanan zarara ilişkin bir madde yazılmasa dahi, kira kaybı talep edilebilir. C. K.