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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'ın "Gastronomi Pulları" hazır!

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Afyonkarahisar'ın "Gastronomi Pulları" hazır!
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Geçen yılın ekim ayında UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'ın "Gastronomi Pulları" hazırlandı.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu Koordinasyonunda hazırlanan pullarda, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri kaymaklı ekmek kadayıfı, patatesli ekmek, haşhaş, sucuk, bükme ve lokumun yanı sıra şehrin tarihi, kültürel dokusuna ait görseller yer aldı.

"AFYONKARAHİSAR ARTIK MARKA ŞEHRİDİR"

Vali Mustafa Tutulmaz, pullarla ilgili yazılı açıklamasında, Afyonkarahisar'ın artık markalar şehri olduğunu kaydetti.

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İşte Türkiyenin dört bir yanından tescillenmiş lezzetler
İşte Türkiye'nin dört bir yanından tescillenmiş lezzetler

Bu markaların bir parçasının da şehrin zengin mutfağı olduğunu belirten Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Sayısız lezzetin yer aldığı Afyonkarahisar mutfağını tescilletmek amacıyla Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi olarak çıktığımız yolda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na başvurduk. Başvurumuz neticesinde gastronomi alanında ağa dahil olarak, bu alandaki zenginliğimizi dünya genelinde tescillettik. Bu tescilimizi de kayıt altına almak amacıyla ilimizin tarihinin, kültürünün, turizminin ve ağırlıklı olarak gastronomik değerlerinin yer aldığı pul çalışmasını hazırladık."

Tutulmaz, Afyonkarahisar için önemli dönüm noktalarından biri olan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmalarının ve bu alanda hazırladıkları pul çalışmasının şehre hayırlı olmasını diledi.

Ev yapımı zeytinli cevizli ekmek tarifi
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