Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy, Hürriyet Dijital Arşiv, Ajanslar
Haber Giriş: 13 Kasım 2018 - 01:28,
İşte Türkiye'nin dört bir yanından tescillenmiş lezzetler
Siirt'in büryan kebabından Çanakkale'nin Ezine peynirine tescilli lezzetlerimizi sizin için derledik...
Coğrafi işaret tescilli ürünler, son dönemde sürekli gündemimizde. Anadolu'nun dört bir yanından benzersiz ürünlerimiz birbiri ardına coğrafi işaret tescili alıyor. Bu ürünlerin önemli bir kısmı da gıda kategorisinde yer alıyor. Son olarak Afyonkarahisar tescilli lezzetleri arasına kaymaklı ekmek kadayıfını da ekledi. Tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen törenle teslim alan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Sırada bekleyen sekiz ürünümüz var. Marka ve patent başvurularımız devam edecek" dedi. Ayrıntılar haberimizde...
Kilis'in meşhur tatlısı cennet çamuru tescilli lezzetler arasında. Kaymaklı kırma künefe olarak da bilinen cennet çamuru fıstık, tereyağı, şeker ve tarçınla yapılıyor.
Oltu ilçesinin meşhur lezzeti cağ kebabının Erzurum’a tescillemesinin sebebi, kebapta kullanılan etin doğal ortamında beslenerek yetiştirilen koyunlardan elde ediliyor olması. Odun ateşinde yatay olarak pişirilen kebap ve “cağ” adı verilen küçük şişlerle kesilerek tabakta servis edilir.
Kayseri şehriyle özdeşleşen Kayseri mantısının tescillenmesini sağlayan özellikleri, malzemeleriyle hamurunun hazırlanması, biçim verilip açılarak içine kıyma koyulup tekniğine uygun katlanmasıdır.
Mersin’in Erdemli ilçesinde üretilen, uygun koşullarda aylarca depolanabilen dünyaca meşhur 'Lamas' limonu coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
İzmir’le özdeşmiş olan İzmir kumrusunda kullanılan ekmek, İzmirli fırıncı ustalarının eski yöntemlerle pek çok aşamayla imal ettiği kumru şekline benzetilen özel ekmeklerle yapılır.
Mardin'in yöresel lezzetleri badem şekeri, kaburga dolması, içli köfte, sembusek ve kibenin ardından "Mezopotamya güneşi" olarak adlandırılan bulguru da tescillendi.
Gümüşhane'de bir asırdır üretilen ve 7 gün tazeliğini korumasıyla dikkati çeken Kürtün Araköy ekmeğinin de coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildiği bildirildi.
Mersin'de sofraların vazgeçilmez tatlısı olan ve son yıllarda ünü Türkiye geneline yayılan kerebiç de coğrafi işaret tescil belgesini aldı. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla çeşitli mutfak kültürlerinin bir araya geldiği kentte, "Tarsus humusu", "Mut zeytinyağı","Tarsus sarıulak zeytini", "Mersin cezeryesi" gibi birçok ürünün coğrafi işaret tescil belgesi bulunuyor.
Sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetiştiği bilinen, içi de dışı gibi kırmızı renkte olan elma da tescillenenlerden. Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan’ın çiçek balından sonra ikinci ürününün tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Diyarbakır’a ait olan tescilli Burma kadayıfın yapımında sadeyağ kullanılır ve pişirme esnasında kullanılan üzüm pekmezi sayesinde burma kadayıf karamelize turuncu rengini alır.
Karadeniz mutfağının meşhur tatlısı Laz böreği, Artvin'in Hopa ilçesi adına yakın zamanda coğrafi işaret tescili aldı.
Bursa'nın meşhur siyah inciri "Bursa siyahı" da tescilli ürünler arasına girdi. İngiltere Kraliyet Ailesi üyesi Düşes Kate Middleton'ın hamileliği sırasında bulantılara karşı yemesiyle bir anda dünyanın dikkatini çeken Bursa siyahı, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
Erzincan’ın tulum peynirinin özelliği doğal ortamlarında, geniş yaylalarda beslenen koyunlardan elde edilen sütünden, mayasından ve tuzundan geliyor.
Ankara DöneriTescilli Ankara dönerinin etleri şehrin koyun yetiştiriciliği ile ünlenmiş olan ilçelerinde yetiştirilen belirli olgunluğa erişmiş kuzulardan elde edilir. Dönerin içine kesinlikle kıyma karıştırılmaz ve kuyruk yağı haricinde başka bir yağ kullanılmaz. Meşe odunu kömürü ateşinde yavaş yavaş pişen Ankara döneri yaprak şeklinde kesilir.