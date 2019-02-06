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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Haber: AA Fotoğraflar: AA ve Alamy
06.02.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Hopa Laz böreği, coğrafi işaretli lezzetler arasına katıldı

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Hopa Laz böreği, coğrafi işaretli lezzetler arasına katıldı

Artvin'in yöresel lezzeti "Hopa Laz Böreği" coğrafi işaret olarak tescillendi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) koordinesinde, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, coğrafi işareti alan "Hopa Laz Böreği"nin tanıtımı yapılırken, coğrafi işaret ve tescile ilişkin de bilgiler verildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, Artvin'in kültürü ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin İsviçre'si olduğunu söyledi.

Artvin'in, "yerel, geleneksel ürünler" olarak adlandırılan unsurlar bakımında çok zengin bir il olduğunu vurgulayan Doruk, "Bunların ekonomiye kazandırılması lazım. Çünkü biz geleceğimizi turizmde görüyoruz. Bu yerel ürünler turizmin tamamlayıcı unsuru durumunda. Turistler farklı şeyler arıyor. Onlara burada sunacağımız, olabildiğince çeşitli alternatiflerimiz var. Doğamız bir alternatif ama onun dışında yerel ürünlerimizi de değerlendirip turizmin hizmetine sunmalıyız" dedi.

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İşte Türkiyenin dört bir yanından tescillenmiş lezzetler
İşte Türkiye'nin dört bir yanından tescillenmiş lezzetler

Doruk, kentteki doğal ve yerel değerleri turizme kazandırıp ekonomik değere dönüştürmeye ihtiyaç olduğunu aktararak, "Bunu başarırsak istihdam alanı, gelir düzeyi artacaktır. Bu değerleri turizme kazandırırsak, korunarak geleceğe taşınacaktır ama bunu planlı programlı yapmalı. Bugün buradaki toplantı bunun için çok önemli" diye konuştu.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise DOKA olarak bölgede en önemli değer olarak "turizm" dediklerini ve turizminin gelişmesi, sürdürülebilir kılınması, gelirin tabana yayılması gibi politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Hopa Laz böreği, coğrafi işaretli lezzetler arasına katıldı

Bölge için çok önemli bir ekonomik açılım alanı da yöresel ürünler olduğuna dikkati çeken Adıyaman, "Bu bölge, yöresel ürünler bakımından oldukça zengin bir coğrafya. Biz bunu neden değerlendirmeyelim? Neden katma değere dönüştürmeyelim? Neden bunu kırsal kalkınma şekline dönüştürmeyelim? Bu sorulara cevap aramak için bu toplantıyı düzenledik" ifadesini kullandı.

Laz böreği tarifi
Laz böreği tarifi

Adıyaman, coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa'da başta İtalya ve Fransa olmak üzere 80 milyar avroluk bir pazara sahip olduğuna işaret ederek, "TOBB’un yaptığı bir araştırmadan çıkan sonuca göre, ülkemizde bu pazar 10 milyar avro olarak görünüyor. Coğrafi işaretli ürünler pazarına en fazla katkı sağlayacak bölge Doğu Karadeniz Bölgesidir. Bundan dolayı bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek de 2 yıllık büyük bir uğraş sonucunda Laz böreğinin coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Doruk tarafından Laz böreği için coğrafi işaret tescil belgesi takdim edildi.

Toplantıya, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

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