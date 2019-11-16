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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.11.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Lamas limonu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

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Lamas limonu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde üretilen, uygun koşullarda aylarca depolanabilen dünyaca meşhur 'Lamas' limonu coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimleri, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle alınan tescil belgesi tanıtım toplantısı Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, coğrafi işaret tescil belgesi ile 'Lamas' limonunun marka değerinin artacağını söyledi. Kula, "Önemli olan hem üretmek hem de ürettiğimiz üründen daha fazla gelir sağlamak. Coğrafi ürün tescili almak bunu sağlayacak. Tanınırlığını, bilinirliğini arttırıp marka değeri sağlayıp aynı ürün daha fazla fiyata satılacak. Bu önemli bir başarı" dedi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz da büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bu törende olmanın ve coğrafi işaret alınmasının mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü hepinizin bildiği gibi 2020 yılında Dünya Turunçgil Kongresi Mersin’de olacak. Ben bunu kongreye bir hazırlık olarak görüyorum. 60 ülkeye bu limonumuzu tanıtma fırsatı bulacağız. Erdemli’nin Lamas limonu uluslararası literatürde de Lamas limonu diye geçmektedir" dedi.

Lamas limonu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

"Biz üstümüze düşeni yapmaya hazırız" diyen Kaçmaz, "Bu coğrafi işaretin pazarlamada mutlaka çok önemli katkıları olacaktır. Gerek dış piyasada, gerekse iç piyasada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ise limon üretimiyle ilgili detaylı bilgiler aktararak, "Ülkemizin limon üretiminin yıllık yaklaşık 656 bin ton ile yüzde 60’ını Mersin ilimiz karşılamaktadır. Mersin’deki üretimimizin de yaklaşık 392 bin tonu ile yüzde 50’sinden fazlası Erdemli ilçemizde üretilmektedir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından Lamas limonu coğrafi işaret tescil belgesi Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız’a takdim edildi.

Lamas limonu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Toplantı sonunda Lamas limonunun özellikleriyle ilgili bilgilendirme de yapıldı.

Yeşil zeytin ve siyah zeytin nasıl kurulur? Yeşil zeytinin ömrü siyah zeytin kadar uzun değildir. Çizme ya da çizik zeytin elde etmek için zeytin etli kısımlarından çekirdeğe kadar bıçakla çizilir. Kırma zeytin de zeytinlerin iki taş arasında hafif bir şeklde ezilerek etinin çekirdeğinden ayrılmasının kolaylaştırılmasıyla elde edilir. Çizmeden ve kırmadan sadece temizlendikten sonra kurutulan zeytine de bütün zeytin adı verilir. Bütün zeytinin tadı diğer yeşil zeytinlere göre buruk ve acımsıdır. Bakın yeşil zeytin nasıl yapılır? Detaylar videomuzda.
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