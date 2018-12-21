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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA ve İHA
21.12.2018 - 13:57, Son Güncelleme:

Posof'un içi dışı kırmızı elması da tescilli lezzetler arasına girdi

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Posof'un içi dışı kırmızı elması da tescilli lezzetler arasına girdi

Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen ve içi de dışı gibi kırmızı olan elmanın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvuru kabul edildi.

Posof Belediyesi ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO) başlatılan tescil çalışmalarının olumlu sonuçlanması dolayısıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

ATSO Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan'ın çiçek balından sonra ikinci ürününün tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 

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Bundan sonra Ardahan'a ait diğer ürünlerin de tescili için çalışma yapılacağını dile getiren Bilmez, şunları kaydetti: 

"Şu an bu meyveyi veren 200 civarında ağacımız mevcut. Bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz. Bu konuda Posof Belediyesi ve kaymakamlık örnek bahçeler kurdular. İnşallah sayı daha da artacaktır. Bu tescille ürünümüzü aynı zamanda korumuş olacağız. Bugün belirli mağazalar yerel ürün satmak zorunda. Bu nedenle tescilini yaptığımız ürünlerimizin talebi ve önemi artacaktır. Yerel ürünlerin korunması bu dönem arzulanan bir husus." 

Posofun içi dışı kırmızı elması da tescilli lezzetler arasına girdi

Bilmez, ayrıca, Ardahan çiçek balının da tescilli olduğunun bilinmesini istediklerini belirtti. 

Ardahan'ın yanı sıra çevre illerden de sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda tescil sürecinin geldiği noktayı ATSO Başkanı Çetin Demirci, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ile Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar anlattı. 

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